Наша газета продолжает публикацию рассказов о женщинах-участницах Великой Отечественной войны. Вспоминает бывшая радистка 89-летняя Галина Михайловна Юркова.



Когда кончилось детство...

- Я родилась в Оренбурге в дружной семье: мама, папа, бабушка с дедушкой, я и старший брат Миша. Папа был на партийной работе, а позже стал секретарем горкома КПСС. В связи с его работой мы часто переезжали. В Уфе и Оренбурге он был начальником вагонного участка на железной дороге. В 1937 году отец умер от воспаления легких. Я очень благодарна ему за строгое воспитание. Он был выдержанный, никогда не кричал, но баловать меня и маме не разрешал.

Брат Миша поступил в Пензенское артучилище и стал профессиональным военным. Он получил назначение в Казань и забрал нас с собой. В 1939 году воинскую часть, где служил брат, перебросили на финскую войну. Мама устроилась секретарем начальника пассажирской службы Казанской железной дороги. Когда началась Великая Отечественная война, мне было 14 лет, я заканчивала семилетку.

Брат со своей воинской частью отправился уже на вторую для него войну, которую он закончил под Берлином. Был ранен, вернулся в Казань, имеет правительственные награды.

«Была счастлива, что скоро на фронт...»

Я в 14 лет поступила на курсы радистов-бодистов, в 8-й класс не пошла. Маме же об этом не сказала. После окончания курсов проходила практику на закрытом железнодорожном телеграфе станции Казань. Освоила и аппарат Бодо, и телеграф, где надо знать морзянку. Работала там с 7 утра до 7 вечера - первая смена, а вторая - с 7 вечера до 7 утра. Ужасно хотелось спать! Но после смены мы еще бегали на танцы.

Военкомат был рядом с домом. Однажды зашли туда вместе с подругой, предложили свою помощь. Нам поручили разносить повестки. Мы осмелели и подошли к военкому: «Хотим на фронт, Родину защищать». Нас записали - и то, что я знала немецкий, и то, что окончила курсы радистов, и то, что мне еще не было 16 лет.

Мама, конечно, узнала, что я школу бросила. Но я уже работала радистом на ключе, получала неплохую зарплату. Проработала до 1943 года.

Мне шел 16-й год. В военкомат пришла заявка - срочно командировать всех имевшихся в наличии радистов. Меня вызвали в военкомат. Паспорта у меня еще не было, только свидетельство о рождении. По ходатайству военкомата мне выдали паспорт раньше положенного времени. Приписала себе два года, и меня отправили на призывной пункт.

В Казани призванные в армию радистки проходили курс молодого бойца. Я была самая младшая в группе, там были девушки от 18 до 26 лет. Нас учили ползать по-пластунски, бегать, ходить строем, определять по силуэту тип самолета. Я была счастлива, что скоро поеду на фронт. Возвращаясь с учений, мы пели, проходя по Баумана: «Вставай, страна огромная!» Люди останавливались и смотрели на нас.

Еще нас привлекали к разгрузке раненых. Вчетвером мы несли одни носилки с бойцом. Устраивали концерты в госпиталях для раненых. После присяги поехали на Украину. Ехали в грузовых железнодорожных вагонах на нарах. Выгрузили нас на станции Касторной ночью, расселили в полуразрушенном доме. Там во дворе я впервые увидела трупы немцев.

Определили меня во 2-й артиллерийский дивизион на батарею 34-го полка и поручили налаживать связь с батареями. Когда началась канонада, я испугалась и убежала в степь. Мне же было только 16 лет...

Армейская юность

Потом меня перевели в артдивизион в Тулу. День и ночь там работали на фронт: плавили металл, изготавливали оружие. Командир, капитан Кобылин, был очень строгий, проверял все, вплоть до портянок, учил армейскому порядку. Я благодарна ему за те уроки. Меня назначили командиром отделения радио и поручили обучать украинских хлопцев. День победы встретила в госпитале в Туле. Трудно передать, что творилось на улицах! Люди плакали, обнимались, целовались, ликование было великое. А мы наблюдали из окон и радовались вместе со всеми. Это была радость народа, пережившего трагическое время.

Вернулась в Казань. А дома - бедность, даже надеть нечего, пришлось ходить в военной форме. На девушек в военной форме на гражданке смотрели с ухмылкой, видя в каждой военно-полевую жену. Не объяснишь ведь каждому, что с этим на фронте было строго. И девчат, особенно совсем юных, командиры берегли. Люди были добрее друг к другу на фронте.

Радиоспециалисты были нужны на железной дороге. Меня устроили в службу по безопасности движения на Казанской железной дороге техником по учету. Я по-прежнему ходила в гимнастерке и форменном платье.

- Вам нечего надеть? - как-то спросил начальник. - Идите в ОРС, выберите себе все что нужно.

Папа учил меня обходиться минимальным - я выбрала два платья и одно пальто. Когда пришла на работу в новом платье, все ахнули: «Ну, теперь совсем другой человек!» Жизнь постепенно налаживалась. В военкомате мне выдали ордер на 3 метра ткани и 300 рублей, купила еще отрез на платье, туфли. Теперь мне уже не шипели вслед.

Работала счетоводом в Казпищеторге, потом инспектором отдела кадров. Одновременно три года училась в вечерней школе. Вышла замуж, поехала к мужу в Смоленск, затем был Магадан.

Родился сын Юрий, но семейная жизнь не сложилась. Я вернулась с сыном в Казань. В 1955 году поступила в Казанский пединститут на историко-филологический факультет. Диплом защитила с отличием и была направлена учителем истории в 27-ю школу.

«Здравствуйте, дети!»

Эту фразу я впервые произнесла в 1960 году, было мне тогда уже 33 года. За плечами - война, фронт, а дома - мама, сын, бабушка. А передо мной - шумные пятиклассники. Я решила рассказать им о войне, на которой оказалась немногим старше их. Принесла заметку о подпольщиках и предложила съездить по местам, где проходил боевой путь этих героев. Сказала: «Самые лучшие поедут со мной в Людиново», и проблем с дисциплиной на уроках у меня больше не было.

Летом я и 11 пятиклассников отправились в поселок Людиново, на родину Героя Советского Союза Алеши Шумовца. Встречались с его мамой, собрали первые экспонаты для классного музея. В 1960 году на открытие музея пригласили военкома республики. Он посмотрел наш уголок и предложил провести поисковую работу по боевому пути 18-й стрелковой дивизии, сформированной в Казани.

Мы нашли воевавших в казанской 18-й стрелковой дивизии 15 человек. Среди них - полковник Тагиров, начальник связи дивизии Вениамин Юрьевич Казанцев. В весенние каникулы с ребятами, прихватив своего сына, поехала в Белоруссию, в город Оршу. С нами поехали шофер и старшина дивизии. Там мы откопали останки воинов, нашли много солдатских медальонов, касок, деталей оружия, блях, котелков. Найденные останки воинов 18-й дивизии были захоронены в Орше. В Казани создали в своей школе Музей боевой славы 18-й стрелковой казанской дивизии.

Продолжали вести поисковую работу. Ребятам это нравилось. Начали переписку по адресам, найденным в солдатских медальонах. И наверное, не случайно две трети наших мальчиков поступили в Казанское танковое училище, остальные отлично служили в армии.

Я стала замдиректора школы по патриотической работе, потом председателем ДОСААФ. Меня приглашали делиться опытом, участвовать в различных семинарах по патриотическому воспитанию. Военком Бауманского района подарил книгу с надписью: «Самому лучшему замдиректора по патриотической работе в школе».

Мои ученики, разлетевшись кто куда после школы, стали впоследствии продолжателями начатого дела. Открыла музей боевой славы в Ижевске моя бывшая ученица Хайруллина-Юсупова. Мой последний 10б всегда меня поздравляет со знаменательными датами. Ученики не забывают, помогают во всем, за что я им очень благодарна. Они продлевают мне жизнь.

Всегда востребована

Галина Михайловна была в 27-й школе завучем, директором школы №26. Нашла свое женское счастье: вышла второй раз замуж - за полковника в отставке. На пенсии ей скучать некогда. Она председатель совета ветеранов микрорайона, секретарь парторганизации Горки-1, а еще работает с трудными подростками, сиротами. Продолжает выступать перед ребятами, рассказывая историю нашей страны, которую сама и делала.

Галина Михайловна Юркова награждена за патриотическую работу Почетным знаком ЦК ДОСААФ, всесоюзными грамотами, внесена в Книгу почета Приволжского района Казани. Является почетным ветераном Союза ветеранов России, в 2010 году стала женщиной года по Приволжскому району Казани в номинации «У войны не женское лицо».

Живой взгляд карих глаз, такой же, как на фотографии перед отправкой на фронт, и непреходящий интерес к жизни. Рядом с учителем ее ученики - самая высокая ее награда...