В Декаду пожилых людей, которая по традиции открылась 1 октября, в Татарстане работают телефоны «горячей линии», организованные республиканскими министерствами и ведомствами.



Полный перечень учреждений, где будут функционировать телефонные номера «горячей линии», и часы их работы опубликовало на своем сайте Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

Министерство здравоохранения РТ

Диспетчер «горячей линии» Министерства здравоохранения РТ (Республиканский центр медицины катастроф) - 8 (843) 231-20-70, круглосуточно.

Министерство культуры РТ

Начальник отдела организационной работы и делопроизводства Диана Рифатовна Галиакберова - 8 (843) 264-74-16 (общие вопросы).

(4, 5, 6, 10 октября - 9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00, 7 октября - 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, 1, 8 октября - 9.00 - 14.00).

Ведущий специалист отдела организационной работы и делопроизводства Гульнар Харисовна Иксанова - 264-74-36 (общие вопросы).

(4, 5, 6, 10 октября - 9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00, 7 октября - 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00).

Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Дилия Флюровна Хайрутдинова - 264-74-44 (работа театров, концертных учреждений).

Начальник отдела развития музейного дела Дамир Данилович Натфуллин - 264-75-13 (работа музеев).

Заведующая сектором кинематографии Лия Равилевна Гильмутдинова - 264-74-14 (работа киноучреждений).

(4, 5, 6, 10 октября - 9.00 - 18.00, 7 октября - 9.00 - 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 1, 8 октября - 9.00 - 14.00).

Министерство юстиции РТ

Заведующая сектором по оказанию бесплатной юридической помощи Наталья Николаевна Фархуллина - 8 (843) 223-02-13.

(понедельник - четверг - 9.00 - 18.00, пятница - 9.00 - 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45).

Отделение Пенсионного фонда России по РТ

5 октября с 9.00 до 16.00 - «горячая линия» по вопросам пенсионного обеспечения 8 (843) 279-27-27.

Специалисты отделения Пенсионного фонда ответят на вопросы, касающиеся выплаты, индексации пенсии, порядка исчисления размера пенсии при назначении и перерасчете, ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам, федеральной социальной доплаты и др.

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ

Главный специалист Милена Вячеславовна Корочкина - 8 (843) 715-87-42.