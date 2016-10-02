Зеленодольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Зеленодольска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).



По версии следствия с марта по апрель 2016 года подозреваемый под угрозой физической расправы заставлял своего знакомого - одиноко проживающего пенсионера, оформлять займы в городских микрофинансовых организациях за якобы имеющийся у него долг. После этого злоумышленник забирал деньги у пенсионера, общая сумма причиненного им ущерба - более 37 тыс. рублей.

В ходе следствия задержанный свою вину полностью признал, частично возместив причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.