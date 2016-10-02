Энтузиасты татарской молодежи переводят на родной язык интерфейс социальных сетей и содержание других популярных сайтов. При этом татароязычного аналога не имеют многие порталы официальных структур республики.



Из 277 порталов официальных структур республики лишь 102 сайта имеют свои страницы на татарском языке. Технические условия для ведения татароязычных сайтов созданы в министерствах и ведомствах. Однако из-за нехватки кадров эта работа не везде успешно продвигается. Дело в том, что далеко не все сотрудники владеют двумя государственными языками Татарстана, а на привлечение новых специалистов не хватает средств.

О проблемах развития сайтов на татарском языке в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали начальник отдела электронной культуры Министерства информатизации и связи РТ Фарит Зайнеев, исполнительный директор Фонда развития татнета Раиль Гатауллин и член бюро Всемирного форума татарской молодежи, преподаватель МАОУ «Лицей-интернат №2» города Казани Рашат Якупов.

- То, что министерство, орган, который должен контролировать законы, не исполняет закон о двуязычии в Татарстане, - нонсенс. Самый посещаемый сайт - сайт правительства республики. На его татарскую версию за месяц зашли 206 человек, а вот на русскую - 270 тысяч пользователей. 1000 человек прочитали информацию на татарском языке на сайте Министерства образования и науки РТ, на русском - 300 тысяч. Список можно продолжать и дальше. Чаще всего на татарский язык переводится информация, которая есть уже на русском. Чтобы на интернет-ресурсы заходило больше татароязычных пользователей, необходимо создавать уникальные, интересные тексты. Мы также делаем замечания тем структурам, у которых вовсе нет татарской версии сайта, но получаем отписки, - говорит Рашат Якупов.

Полтора года прошло с открытия домена .tatar. На него перешли около 1 тысячи пользователей. Среди них есть социальные сети и поисковики. Некоторые ресурсы переводят на татарский язык и энтузиасты. Это интерфейсы социальных сетей и популярные русскоязычные порталы. В бюджете республики на их продвижение средств нет.

- Нужно развивать татарский язык. Он достоин стать языком экономики, политики и науки, - подытожил Рашат Якупов.