Из 277 порталов официальных структур республики лишь 102 сайта имеют свои страницы на татарском языке. Технические условия для ведения татароязычных сайтов созданы в министерствах и ведомствах. Однако из-за нехватки кадров эта работа не везде успешно продвигается. Дело в том, что далеко не все сотрудники владеют двумя государственными языками Татарстана, а на привлечение новых специалистов не хватает средств.

О проблемах развития сайтов на татарском языке в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали начальник отдела электронной культуры Министерства информатизации и связи РТ Фарит Зайнеев, исполнительный директор Фонда развития татнета Раиль Гатауллин и член бюро Всемирного форума татарской молодежи, преподаватель МАОУ «Лицей-интернат №2» города Казани Рашат Якупов.

- То, что министерство, орган, который должен контролировать законы, не исполняет закон о двуязычии в Татарстане, - нонсенс. Самый посещаемый сайт - сайт правительства республики. На его татарскую версию за месяц зашли 206 человек, а вот на русскую - 270 тысяч пользователей. 1000 человек прочитали информацию на татарском языке на сайте Министерства образования и науки РТ, на русском - 300 тысяч. Список можно продолжать и дальше. Чаще всего на татарский язык переводится информация, которая есть уже на русском. Чтобы на интернет-ресурсы заходило больше татароязычных пользователей, необходимо создавать уникальные, интересные тексты. Мы также делаем замечания тем структурам, у которых вовсе нет татарской версии сайта, но получаем отписки, - говорит Рашат Якупов. 

Полтора года прошло с открытия домена .tatar. На него перешли около 1 тысячи пользователей. Среди них есть социальные сети и поисковики. Некоторые ресурсы переводят на татарский язык и энтузиасты. Это интерфейсы социальных сетей и популярные русскоязычные порталы. В бюджете республики на их продвижение средств нет. 

- Нужно развивать татарский язык. Он достоин стать языком экономики, политики и науки, - подытожил Рашат Якупов.