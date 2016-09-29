За 8 месяцев этого года столицу республики посетили около 2 миллионов туристов. Из них более 90 тысяч - иностранцы из Италии, Франции, Германии, Китая и США.

Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии города сообщила директор МБУ «Комитет содействия развитию туризма г. Казани» Дарья Санникова.

Казанский кремль для гостей столицы традиционно стал наиболее посещаемым объектом. Только за весенне-летний период там побывали 2,3 миллиона человек. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полюбоваться панорамой города с начала года предпочли 83 тысячи казанцев и гостей города - они побывали на смотровой площадке центра семьи «Казань». Привлекательным объектом, очевидно, станет и строящееся новое колесо обозрения.

Единовременно на втором по высоте российском аттракционе смогут прокатиться 216 человек.

Приток туристов в этом году был обеспечен и за счет масштабных мероприятий. Так, в велоночи, посвященной теме авиации, приняли участие около 5 тысяч человек. Стоит отметить, что 10 процентов из них иностранцы. Одним из наиболее посещаемых стал также гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», привлекший около 29 тысяч гостей. В дни проведения этого мероприятия загрузка отелей достигла 90 процентов. В другие дни этот показатель обычно составляет 61 процент, что на 6 процентов больше, чем в прошлом году.

- Мы и дальше будем делать ставку на национальной кухне. Это наша изюминка. В следующем году хотим сделать наши мероприятия еще более интересными и масштабными. Планируется работа с мировыми столицами в области обмена опытом, в их числе такие города, как Париж, Вена и другие: у них большой опыт по приему туристов. Еще одна задача - неоднократное возвращение к нам туриста. Хотелось бы, чтобы гости возвращались к нам снова и снова. А почему он должен к нам приехать? У нас появляются новые объекты, экскурсионные маршруты. Сейчас особое внимание уделяем повышению качества экскурсионных услуг, проводим обучающие семинары, - поделилась Дарья Санникова.

В среднем туристы расходуют в Казани около 5 тысяч рублей в сутки. Из них примерно 2,8 тысячи на проживание. Средняя длительность пребывания в нашем городе - три с половиной дня. Наиболее частыми гостями становятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы и Нижнего Новгорода. В настоящий момент идет сотрудничество по продвижению школьных программ и с другими городами страны.

Для размещения туристов в Казани функционируют 196 гостиниц и хостелов. В их числе открывшие в этом году две новые гостиницы в Старо-Татарской слободе и 32 хостела.

- В рамках подготовки к ЧМ по футболу в 2018 году проведена масштабная разъяснительная работа с собственниками гостиничных объектов по обеспечению прохождения обязательной классификации. На сегодняшний день классифицировано более 70 процентов гостиниц Казани. Эту работу планируется завершить до конца года. С 1 января 2017 года объекты, не прошедшие классификацию, должны будут прекратить свою деятельность, - комментирует Санникова.

В городе также ведется работа по исключению нелегальных хостелов. Это квартиры, которые сдаются внаем посуточно. Их владельцы не несут должной ответственности перед постояльцами. Качество оказываемых услуг в псевдохостелах на низком уровне. Кроме того, будут закрыты и гостиницы, которые расположены в жилых домах без согласия всех жильцов. А для повышения уровня обслуживания в Казани стартовал второй государственный конкурс «Звезды гостеприимства». В 8 номинациях выберут лучших работников индустрии гостеприимства.