Мы уже писали, что нынешний сезон для казанского УНИКСа станет довольно непростым. Ведь играть придется сразу на два фронта - как в Единой лиге ВТБ, так и в Евролиге.

Причем длительных пауз на этот раз не будет, игры пройдут, что называется, в режиме нон-стоп.

И вот 2 октября УНИКС наконец-то стартовал - пока в Единой лиге ВТБ. Сохранив всех своих лидеров, команда точечно усилилась, причем трое из новичков - россияне. Соперниками казанцев на этот раз стали баскетболисты «Нижнего Новгорода». Но в этом сезоне состав нижегородцев звездами уже не избалован, да и тренер сменился. Все же гости попытались было навязать УНИКСу жесткий и быстрый баскетбол.

Состав у хозяев со старта был боевой, и постепенно Евгений Пашутин использовал всех своих игроков. Это и сказалось на результате - в первой четверти хозяева набрали в атаке фантастические 35 очков.

И во второй четверти Евгений Пашутин продолжал делать замены. Это чуть снизило атакующий потенциал УНИКСа, но зато в защите казанцы стали играть поплотнее. Ненадолго вышел травмированный Лэтэвиус Уильямс, но сыграл весьма продуктивно. А уж когда темнокожий гигант сделал свой фирменный слэм-данк, трибуны разразились овациями. К большому перерыву наши парни уверенно лидировали - 59:38.

В таком ключе и прошел весь матч. Новичок Евгений Воронов набрал 18 очков. Он же принес клубу и сотое командное очко в этом матче. В итоге УНИКС сыграл сверхрезультативно - 104:81.

Евгений Пашутин дал поиграть всем спортсменам, лишь травмированный Костас Каймакоглу на площадке не появлялся.

Следующий матч казанцы проведут в Астане.