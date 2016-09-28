Недавно была сдана первая очередь реконструкции одного из наиболее любимых горожанами парков Казани - «Черное озеро». Полюбоваться красотами осеннего парка, а заодно оценить его новинки отправились и корреспонденты «КВ».

Первое, что порадовало на обновленной территории «Черного озера», - бережное отношение авторов и исполнителей проекта реконструкции к облику и наследию парка. Когда подходишь к центральному входу - знаменитой «Арке влюбленных», или «Арке вздохов», построенной в 1930-х годах, на первый взгляд незаметно никаких изменений. Но, если приглядеться, становится очевидным, сколько труда вложено в ее ремонт. Ограду, как и саму арку, оштукатурили и побелили. Старую кирпичную лестницу, спускающуюся от входа, разобрали, а на ее месте построили новую, широкую и удобную, с гранитными ступенями. Недалеко от главного входа есть еще один вход. Он оборудован длинным пандусом с пологим спуском, по которому удобно спускаться как родителям с детскими колясками, так и маломобильным гражданам.

Рядом с пандусом находится новинка парка «Черное озеро» - спортивная площадка. Какими-то особенными тренажерами она похвастаться не может, но и турники с брусьями послужат хорошим подспорьем для любителей спорта и здорового образа жизни. Ребята в выходной день здесь накачивали свои бицепсы. На другой стороне расположилась детская площадка, но она, к сожалению, пока огорожена полосатой лентой - окончание строительства планируется в следующем году. Зато авторы проекта обещают немало активностей: песочница, карусели, качели-балансиры и качалки на пружинках, скатная горка, скалодром и канатные сетки, а также двухметровый мост с перилами.

Увы, там где идет обновление, невозможно обойтись и без демонтажа: у входа в парк были снесены беседки и бетонный амфитеатр. Впрочем, последний находился уже в весьма плачевном состоянии. На этом месте разработчики проекта реконструкции "Черного озера" планируют разместить деревянный амфитеатр, а также павильон летнего кафе.

На аллеях парка заменили плитку, установили новые скамейки и урны для мусора. Между деревьями на газонах были обустроены гравийные дорожки, вдоль которых поставили фонари. В качестве похвалы авторам и исполнителям проекта реконструкции хотелось бы отметить тот факт, что в ходе работ были сохранены почти все деревья.

При подходе к центральной площадке парка нам показалось, что там установлены строительные леса. Но подойдя ближе, поняли, что это садово-парковая конструкция - пергола. Она и настил под ней изготовлены из лиственницы, пропитанной специальным раствором, придающим дереву долговечность.

Чуть далее, на месте старых деревянных сооружений для занятий хоккеем на траве, была установлена сцена-амфитеатр, где пока продолжаются строительные работы. Большая открытая площадка позволит проводить на "Черном озере" масштабные городские мероприятия.

Остальная часть парка, где располагается пруд, на сегодняшний день закрыта. Ее планируют открыть в следующем году со второй очередью сдачи проекта. По заверениям его авторов, в ходе реконструкции искусственного водоема на его берегах появятся спуски к воде. Сделано это будет в том числе и для того, чтобы гости парка могли легко добраться до катка, который станет там работать в зимнее время.

Кстати, многие гости "Черного озера", в особенности туристы, недоумевают: почему так называется, ведь единственный водоем на его территории - искусственный пруд? На самом деле озеро Черное действительно существовало на этом месте и славилось чистой прозрачной водой. Но все изменилось после того, как во второй половине 19-го века в этом районе появилось огромное количество питейных и увеселительных заведений, парк приобрел дурную славу из-за орудовавших в темных аллеях воришек. Озеро же со временем засорилось и заболотилось, распространяя неприятный запах, из-за чего городскими властями в 1889 году было решено осушить его. Позднее на месте озера появился знакомый нам всем пруд.