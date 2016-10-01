Завтра впервые каждый житель страны сможет пройти большой этнографический диктант, чтобы оценить свой уровень знаний о народах, проживающих в РФ.

По прогнозам организаторов, в акции примут участие более 40 тысяч россиян. Жители Татарстана проверят свои этнографические знания в 20 муниципальных и городских округах республики.

Акция будет проходить в районных домах культуры и дружбы, библиотеках, общеобразовательных учреждениях, а также образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования.

Акция позволит получить объективную информацию об уровне этнокультурных знаний населения страны. Каждому участнику будут выданы бланки для самопроверки и непосредственно сам тест из 30 вопросов. Во время тестирования нельзя пользовать сотовыми телефонами и другими гаджетами. Регистрация участников начинается в 11 часов, а сам диктант стартует в 12 часов.

Все участники по окончанию акции получат сертификат.

Итоги диктанта будут опубликованы на сайте http://www.miretno.ru 4 ноября 2016 года.