За 8 месяцев текущего года приобретено 16 тысяч тонн продуктов для дошкольных и школьных организаций. Горячим питанием обеспечивают 180 тысяч детей Татарстана.

Меню для детей составляется с учетом потребностей растущего организма, необходимых витаминов и микроэлементов. В пище для школьников могут быть использованы только натуральные продукты без усилителей вкуса, острых приправ и майонезов. К ним, к сожалению, дети привыкают дома и в сетях фастфуда. А школьная еда им из-за этого кажется пресной.

О школьном питании на «Деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщила генеральный директор МУП «Департамент продовольствия и социального питания» Гузель Ананьева.

- Согласно исследованиям, 15 процентов российских школьников никогда не едят завтрак дома. А 21 процент завтракает лишь от случая к случаю. Чем старше ребенок, тем реже он питается по утрам. Дети порой чаще правильному питанию предпочитают фастфуд. Также они любят сосиски и макароны, а овощи, рыбу и бобовые едят неохотно. Родители жалуются как раз на содержание последних трех продуктов в меню детсадов и школ. Но детское меню основано на сбалансированном питании, - сообщила Гузель Ананьева.

Школы города имеют разные условия и возможности. В одних учебных заведениях не хватает помещения для хранения продуктов в надлежащих условиях, что ведет к их порче. В других школах недостаточно посадочных мест в столовых. По-прежнему острым остается и кадровый дефицит среди поваров и кухонных работников. Сегодня в школах и детских садах 50 процентов поваров - женщины пенсионного возраста. Кроме того, не соответствует нормам кухонное оборудование. Решением проблем стало – доставка продуктов в малой фасовке. Во все школы, в которых готовятся завтраки и обеды на местах, 2 раза в неделю вместо одного завозятся продукты. Это позволяет решить вопрос с отсутствием необходимого помещения.