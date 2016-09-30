За 8 месяцев этого года в столицу республики приезжали около 2 миллионов туристов. Около 93 тысяч из них иностранцы из Италии, Франции, Германии, Китая и США.

Об этом на «Деловом понедельнике» в мэрии города сообщила директор МБУ «Комитет содействия развитию туризма г.Казани» Дарья Санникова.

Казанский Кремль традиционно стал наиболее посещаемым объектом среди гостей столицы. Только за весенне - летний период там побывало 2,3 миллиона человек.

В среднем туристы расходуют в Казани около 5 тысяч рублей в сутки. Из них примерно 2,8 тысяч на проживание. Всего в городе они останавливаются на 3,5 дня. Наиболее частыми гостями становятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы и Нижнего Новгорода. В настоящий момент идет сотрудничество по продвижению школьных программ и с другими городами страны.

Для размещения туристов в Казани функционируют 196 гостиниц и хостелов. В их числе открывшие в этом году 2 новые гостиницы в Старо-Татарской слободе и 32 хостела.

- В рамках подготовки к ЧМ по футболу в 2018 году проведена масштабная разъяснительная работа с собственниками гостиничных объектов по обеспечению прохождения обязательной классификации. На сегодняшний день классифицировано более 70 процентов гостиниц Казани. Эту работу планируется завершить до конца года. С 1 января 2017 года объекты, не прошедшие классификацию, должны будут прекратить свою деятельность, - комментирует Санникова.