Вслед за продолжительным автомобильным туром по всем городам-претендентам за право попасть на новые банкноты Центробанка номиналом 200 и 2000 рублей, а также путешествием на другой конец света в Австралию символ Казани в голосовании буквально покорил новую вершину. 1 октября флаг-банкнота с Казанским Кремлем был поднят на одну из высочайших вершин планеты стратовулкан Эльбрус.

Совершившая восхождение на пятитысячник команда альпинистов решила таким оригинальным образом порадовать всех болельщиков Казани и поддержать столицу Татарстана в голосовании на сайте твоя-россия.рф.

Напоминаем, что до подведения итогов конкурса по отбору символов будущих банкнот осталось меньше недели. 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия 1» будут названы два города-территории, чьи достопримечательности уже в 2017 году разместят на новых банкнотах России.