Казанцы в этом матче на выезде, играли продуктивно и вдохновенно, но судейская бригада решила не засчитывать первый гол, который был забит «Рубином», а в конце первого тайма Ари открыл-таки счет, который и не изменился в итоге – 1:0.
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