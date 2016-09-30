Лошади почти всех мастей и характеров собрались в Арском районе Татарстана.

Там прошли скачки всероссийского уровня. Призовой фонд для жокеев составил почти 1 млн рублей.

В «День коня» на ипподроме села Новый Кырлай Арского района РТ были организованы скачки на дистанции 2000 метров, в которых участвовали чистокровные лошади. На дистанции 2400 метров участвовали лошади-полукровки. Общий призовой фонд забегов составил 250 тыс. рублей.

Также проводился марафон - забеги на 40 км и 80 км с призовым фондом 400 и 500 тыс. рублей. В забегах приняли участие 37 жокеев, сообщает «Татар-информ»

Лошади соревновались не только в скорости, но и в красоте. Помимо конно-спортивных соревнований на ипподроме прошли конкурсы «Самая образцовая повозка» и «Сельские Джигиты».