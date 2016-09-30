Масштабная акция по привлечению внимания горожан к проходящему в здании Национального банка голосованию за символы банкнот 200 и 2000 рублей развернулась на казанской улице Баумана.

Сегодня, 1 октября Банк России устроил общероссийский День открытых дверей, в ходе которого успевшие записаться на экскурсии могли узнать больше про историю денег и финансово-кредитных отношений, а каждый желающий — проголосовать через анкету за символы будущих банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Инициативная группа Казани приняла активное участие в акции Центробанка России и развернула настоящую концертную программу в поддержку казанских символов на улице Баумана.

Чтобы привлечь внимание казанцев к важному для города и республики событию, на центральную улицу сегодня были стянуты музыкально-развлекательные силы Казани. Так, наряду с активистами инициативной группы в узнаваемых футболках с символами кампании #200казань, прохожим поднимали настроение своими выступлениями фокусники и ходулисты, прекрасная саксофонная музыка, разнообразные лотереи, шоу барабанов и веселая анимация от ведущих мероприятия.

Напомним, что голосование в отделении банка — это разовая акция, являющаяся частью масштабного процесса голосования за символы 200 и 2000 рублей на сайте твоя-россия.рф, который продлится до 7 октября.