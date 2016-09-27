Ее по праву называют Екатериной Великой - второй такой волейболистки нет и не скоро она появится. И вот настал тот день, когда Екатерина Гамова закончила карьеру, проведя свой прощальный матч в Казани, где она и завершала свой волейбольный марафон. Спасибо и московскому «Динамо», которое подъехало, чтобы помочь провести этот прощальный матч.

Первый сет Гамова отыграла за казанский клуб, а второй – за московский.

В итоге москвички выиграли первые два сета, а хозяйки – третий, последний. Но вечер продолжился церемонией торжественного прощания, во время которой Гамова с трудом сдерживала слезы.

Спасибо, Екатерина, и удачи тебе!