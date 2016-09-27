Первый сет Гамова отыграла за казанский клуб, а второй – за московский.

В итоге москвички выиграли первые два сета, а хозяйки – третий, последний. Но вечер продолжился церемонией торжественного прощания, во время которой Гамова с трудом сдерживала слезы.

Спасибо, Екатерина, и удачи тебе!