Было обнаружено около сотни расфасованных пакетиков с подозрительным порошкообразным веществом, сообщает пресс-служба УМВД России по Набережным Челнам.

34-летнюю женщину остановили полицейские. В ходе досмотра машины полицейские обнаружили подозрительные свертки. В результате экспертизы выяснилось, что это было производное наркотика метилэфедрона общим весом 512,86 гр.

Женщина призналась, что приобрела смесь в другом городе бесконтактным способом и планировала таким же методом распространить зелье в Набережных Челнах.

Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.