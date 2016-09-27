Сегодня по всей России проходят «Дни открытых дверей» Центрального Банка. В рамках мероприятия жители страны посещают экскурсию по Банку, голосуют за любимый город и символы, которые будут изображены на банкнотах 200 и 2000 рублей.

В Казани в здании Отделения - Национальный банк по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ все желающие узнают историю Банка, а также голосуют за изображение любимого города на банкнотах 200 и 2000 рублей.

Казань поддержали известные деятели республики. Среди них народная артистка России и Татарстана Венера Ганиева, Художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра "La Primavera" Рустем Абязов и другие. За родной город отдал свой голос и герой Советского Союза, ветеран ВОВ Борис Кузнецов.