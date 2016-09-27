Сегодня в Дагомысе (г.Сочи) в рамках ХХ фестиваля журналистов «Вся Россия» прошла презентация книги главного редактора «Казанских ведомостей» Венеры Якуповой «Путеводитель до Берлина. Удивительные истории о семейных реликвиях войны».

Напомним, книга вышла в этом году накануне Дня Победы в «Издательском доме Маковского» тиражом 3500 экз. при финансовой помощи ПАО «Таттелеком». Содействие в издании книги оказал и Союз журналистов Татарстана.

Книга состоит из писем читателей газеты «Казанские ведомости», которые на страницах газеты в рубрике «История войны в вещах» по просьбе редакции в течение года рассказывали о семейных реликвиях Великой отечественной. Удивительные истории о том, как появились у них эти вещи, что стоит за каждой реликвией, почему они ее хранят, и стали основным содержанием книги. Из десятков рассказов предстала великая история нашей страны, история Республики Татарстан.

Ежегодный фестиваль журналистов «Вся Россия» каждый раз становится заметным событием в медийной и политической жизни страны. Здесь традиционно проходят презентации лучших книг, изданных представителями СМИ. Проект «Путеводитель до Берлина» вызвал большой интерес у коллег из столицы и регионов России.

Открыл презентацию секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный. Автор-составитель Венера Якупова рассказала, что в ходе газетной акции были найдены уникальные семейные реликвии. «И эти реликвии показали нам, что люди более 70 лет хранят память о тех ветеранах, которых теперь уже нет в живых. Это и похоронка, на которой рукой вернувшегося фронтовика было написано «Это не правда!!!», и трофейная ложка, отлитая из обломков немецкого самолета и многое другое».

Председатель Союза журналистов РФ Всеволод Богданов отметил, что Татарстан и его жители всегда удивляли его тем, что умеют хранить и беречь семейные традиции, реликвии.

«Проводя помпезные мероприятия к Дню Победы, мы порой мало знаем о главном – участниках той войны. Вот поиск этих голосов, которые продолжают звучать - это и есть главная задача журналиста», - сказала, выступая, секретарь Союза журналистов России Надежда Ажгихина.

Алексей Симонов, сын известного поэта Константина Симонова, поблагодарил за сохранение памяти о Великой Победе.

«Венера Якупова нашла тему, которая долго будет тревожить многих. Все, что выходит из под ее пера - качественно и добротно», - поделился своими впечатлениями генеральный директор крупнейшего в Якутии издательско-полиграфического дома «НОРД-ПРЕСС» (г. Якутск) Леонид Левин.

На презентации также выступили генеральный директор издательского дома «Северная неделя» (г.Северодвинск, Архангельская обл.)Вячеслав Белоусов, учредитель и главный редактор Издательского дома «Ярмарка» (г. Лениногорск, Татарстан) Владимир Кожевников.

Председатель Союза журналистов Болгарии Снежана Тодорова пригласила Венеру Якупову для презентации книги в Болгарии.

Стоит заметить, что главный редактор «КВ» решила продолжить проект и вновь обратилась к читателям с просьбой поделиться рассказами о вещах войны. Лучшие истории войдут в новый сборник «Путеводитель до Берлина - 2».