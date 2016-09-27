Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал голосовать за Казань в конкурсе символов банкнот 200 и 2000 рублей во время Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

30 сентября во время Международного инвестиционного форума Президент РТ Рустам Минниханов сфотографировался с успевшей стать легендарной 200-рублевой банкнотой, которая в Сочи прилетела вместе с ним. Напомним, что наряду с Казанским Кремлем и зданием КФУ сочинский Олимпийский стадион «Фишт» и Роза-Хутор также попали в финал отбора символов будущих банкнот 200 и 2000 рублей.

Стоит отметить, что на протяжении последней недели Казань и Сочи идут бок о бок в таблице голосования на сайте твоя-россия.рф. В этом контексте визит Президента Татарстана Рустама Минниханова в Сочи и поддержка оттуда казанской акции #200казань точно откроет второе дыхание проводимой в республике кампании.