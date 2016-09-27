Сегодня, 30 сентября, накануне Дня пожилых людей, в УФПС «Татарстан почтасы» провели праздничное мероприятие, посвященное этому событию и 150-летию образования Казанского почтамта.

Немногие знают, что в Казани городская почта появилась в 1866 году. Поначалу она использовалась для пересылки поздравлений, пригласительных билетов и лишь позднее по почте стали пересылаться официальные и частные письма, доставляться газеты.

Почетными гостями церемонии стали ветераны почтовой связи. Поздравили бывших коллег с праздником директор УФПС «Татарстан почтасы» филиала ФГУП «Почта России» Регина Кузнецова и начальник Казанского почтамта Ландыш Бадертдинова. Особенные слова благодарности за огромный вклад в развитие почтовой отрасли прозвучали в адрес Александры Афиминой, Людмилы Барсковой, Нины Ильиной, Фатимы Гайнуллиной, Анастасии Барановой, проработавших в отрасли более 50 лет. За свой труд они получили благодарственные письма. Также на сцене чествовали трудовые династии Захватовых, Смекаловых, Мухаметшиных, Головановых - члены их семей трудились и продолжают трудиться в этой отрасли. Например, самый большой общий стаж у династии Захватовых - 172 года работы в отрасли! Члены династий также были отмечены благодарственными письмами и дипломами.

Мероприятие прошло по-семейному тепло. На сцене поздравления ветеранам перемежались с концертными номерами молодого поколения. Бывшие коллеги делились своими воспоминаниями, пели песни, читали стихи и говорили слова благодарности за то, что их помнят и ценят.