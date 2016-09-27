Земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество необходимо уплатить до 1 декабря 2016 года.

При этом физические лица, получившие доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика», получат документы от налогового органа только в электронной форме. Бумажные уведомления пользователям сервиса высылаться не будут.

Пользователям, пожелавшим получать налоговое уведомление на бумажном носителе, необходимо направить уведомление об этом в любой налоговый орган, подписав его электронной подписью либо заполнив заявление непосредственно в налоговой инспекции, информирует ФНС России.