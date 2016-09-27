Благодаря вмешательству Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников работодатели продолжают выплачивать своим сотрудникам задержанную ранее заработную плату.

Так, перед 447 работниками филиала ООО «Сэт иле» - «Тюлячи», осуществляющего свою деятельность в отрасли сельского хозяйства, погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 4907,9 тыс. рублей.

Предприятие Новошешминского района ООО «КФХ «Архангельское», также осуществляющее свою деятельность в отрасли сельского хозяйства, выплатило задержанную ранее заработную плату 40 работникам. В последнем случае общая сумма выплат составила 532,4 тыс. рублей.

Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.