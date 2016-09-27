Футболисты «Краснодара» без всякого преувеличения сотворили настоящую сенсацию, на своем поле в рамках второго матча группового турнира Кубка Европы обыграв лидера чемпионата Франции - клуб «Ницца».

Интересно, что за семь матчей национального чемпионата в этом сезоне «Ницца» пропустила четыре гола, а вот в Краснодаре «проглотила» аж пять в одном матче.

Не помог и дубль Балотелли - Смолов, и дважды Жоазиньо и Ари «вынесли» французов, и по праву кубанцы идут на первом месте в группе, набрав шесть очков в двух матчах. Травма, полученная Смоловым и рядом других игроков «Краснодара» дает вкупе с матчем против «Рубина» уже 2 октября определенные шансы гостям.