В связи с участившимися случаями пропажи любителей тихой охоты спасатели зонального поисково-спасательного отряда №2 напомнили жителям Татарстана, как подготовиться к походу в лес и благополучно вернуться домой. Ведь только за прошлую неделю в лесных массивах республики потерялись 11 человек. К счастью, все они найдены.



Профессиональные спасатели смоделировали типичную ситуацию пропажи грибника. В роли горе-собирателя грибов выступил их коллега, спасатель 2-го класса ЗПСО №2 Василий Батаев, не раз участвовавший в поиске людей в лесах Татарстана и Марийской республики.

- Как правило, люди, потерявшиеся в лесу, допускают типичные ошибки: не берут с собой компас и средства связи, а следуют от гриба к грибу, сбиваясь с намеченного курса, просто надеясь на свои силы и русский авось, - отмечает спасатель 1-го класса ЗПСО №2 г. Казани, заслуженный спасатель РТ Алексей Мягков.

Специалисты советуют не пожалеть времени и основательно подготовиться к походу в лес. Обязательными в багаже грибника должны стать следующие предметы: нож, компас, свисток, зажигалка или спички, термос с чаем или бутылка воды, теплая одежда и телефон с полностью заряженной батареей.

И вот начинается поисковая операция. Спасатели прибывают к месту вызова, связываются по мобильной связи с потерявшимся грибником. Задача сотрудников МЧС - расспросить заблудившегося, чтобы определить точное место его нахождения. Их интересуют любые мелочи - звуки, которые слышит грибник, растения, которые его окружают. Все это может подсказать поисковикам, в какой части леса нужно искать.

Спасатели включают звуковые сигналы и по телефону спрашивают грибника, слышит ли он звуки сирены. После этих обязательных процедур сотрудники по карте разбивают зону поиска на три участка - по количеству спасателей.

- Если грибник не будет найден к 15.00, - договариваются спасатели, - выходим на связь и меняем зону поиска.

Пять минут поиска, и горе-грибник найден - вышел самостоятельно на звуки спасательной техники.

- Ориентироваться в лесу можно и без компаса, - отмечают спасатели. - В безоблачный день это можно сделать по часам и солнцу. Муравейники, мох, звезды - это вполне рабочие методики, но ими нужно уметь пользоваться.

Один из надежных способов сориентироваться в лесу - найти квартальный столб. Российские леса повсеместно разделены на квадраты, которые отмечаются столбиками с цифрами на каждой из четырех граней. Угол с зарубкой между меньшими цифрами всегда указывает на север. Расстояние между квартальными столбами от 1 до 2 километров. Таким образом, у заблудившегося появляется шанс хоть как-то сориентироваться и начать движение в нужном направлении.

Если предстоит провести ночь в лесном массиве, необходимо не паниковать, а грамотно подготовиться к наступлению темноты. В первую очередь собрать сухие ветки, кору деревьев и развести костер. Огонь поможет не только согреться, но и обозначить место для поиска. Если не получается развести костер, необходимо заняться физическими упражнениями, например, приседать, чтобы как-то согреться.

Татарстанские спасатели просят грибников предупреждать близких и родных о том, в какую местность и на какое время они планируют отправиться.

- В татарстанских лесах заблудиться легко, но так же легко из них выйти, если правильно сориентироваться и не паниковать, - считает спасатель Алексей Мягков. - Если удалось выбраться самостоятельно, первое, что сделайте, - оповестите спасателей по единому номеру вызова экстренных служб 112, ведь сотрудники МЧС продолжают поиски и днем и ночью, пока не найдут человека.

- По статистике чаще всего теряются пожилые люди, - рассказал начальник ЗПСО №2 ПСС РТ Петр Усенко. - С начала 2016 года в лесах Татарстана заблудились 75 человек. Все потерявшиеся найдены и благополучно выведены из леса.

Последнее время в лесах стали теряться дети, поэтому напоминаем родителям: за чадами нужен особый контроль! Главное, если вы заблудились, не тяните до последнего, вызывайте спасателей, чтобы не обострять ситуацию.

Ответственный подход и знание элементарных правил ориентирования помогут не омрачить сбор грибов, сообщает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.