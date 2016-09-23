На казанских рынках появилась королева яблок - антоновка. Будем готовить обед, используя эти ароматные душистые плоды.



Салат из яблок, пекинской капусты, кукурузы и изюма

Ингредиенты: яблоки - 2 шт., пекинская капуста - 200 г, кукуруза консервированная - 3 - 4 ст. ложки, изюм распаренный - 1 ст. ложка, растительное масло, соль, перец по вкусу.

Яблоки и капусту нашинковать соломкой, сложить в салатницу. Добавить кукурузу, изюм, посолить, поперчить, полить растительным маслом, украсить зеленью.

Яблоки, фаршированные печенкой индейки

Ингредиенты: яблоки - 6 шт., печенка - 0,5 кг, рис отварной - 0,5 стакана, луковица небольшая - 1 шт., соль, корицу на любителя.

Печенку мелко нарезать, смешать с рисом и измельченным репчатым луком, посолить и приправить чуть-чуть корицей. У яблок срезать макушку, вырезать сердцевину и немного мякоти. Мякоть измельчить и добавить в печеночно-рисовую смесь.

Яблоки заполнить начинкой, смазать растительным маслом, завернуть в фольгу и выпекать час в духовке при 180 градусах. Подавать, полив сметаной, с отварным рисом на гарнир.

Яблочные кольца

Ингредиенты: яблоки - 3 шт., яйца - 3 шт., мука - 0,5 стакана, сахар - 1 ст. ложка, сода на кончике ножа, соль, сахарная пудра, растительное масло для фритюра.

Яйца взбить с солью, содой, сахаром и мукой до однородного состояния. У яблок аккуратно вырезать сердцевину. Нарезать их кольцами. Растительное масло влить в глубокую сковороду и нагреть. Яблочные кольца посыпать слегка мукой и по одному опустить вначале в тесто, затем в раскаленное масло. Обжарить до румяной корочки. Выложить готовые колечки на бумажные салфетки, дать полностью остыть и посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!