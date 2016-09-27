Жители дома №9 по ул. Первомайской в Зеленодольске бьют тревогу: уже почти два месяца сидят без горячей воды и боятся остаться без тепла.

Они считают, что причиной стали долги управляющей компании перед поставщиком.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в 156-квартирном доме в основном проживают молодые семьи с детьми. Свою версию произошедшего корреспондентам «КВ» рассказала одна из жительниц дома Лилия Сагдиева.

- Наш дом практически сразу после заселения в 2013 году был передан на управление в ООО УК «Комэнергосервис». Причем голосование по выбору формы управления домом, как того требует законодательство, не проводилось. У нас были нарекания к работе УК. Мы неоднократно требовали отчет о проделанной работе, остро стоял вопрос о том, куда уходили деньги за капитальный ремонт (наш дом не числился в единой базе по капитальному ремонту). Но, несмотря на неоднократные обращения в Жилищную инспекцию РТ, ответ был один: «У вас все хорошо!» В июле 2015 года директор УК Константин Любимов предлагает нам образовать ТСЖ, объяснив это тем, что его компания не получила лицензию и не может больше управлять домом. Председателем ТСЖ стала предложенная Любимовым одна из собственников, жительница нашего дома. Уже тогда у нас появились сомнения, - рассказывает женщина.

После создания ТСЖ, в дальнейшем переименованного в ТСН «Первомайская 9», коммунальные услуги продолжали оказываться, и вроде бы все сомнения жильцов были развеяны. Гром грянул 7 августа этого года, когда у жителей дома отключили горячую воду. Поначалу на Первомайской, 9 не придавали этому значения - может, идет подготовка к отопительному сезону? О том, что воду у них отключили за миллионные долги, узнали лишь в 20-х числах августа.

- Тогда председатель ТСН и поведала нам, что за три года у нас образовался огромный долг - около двух миллионов - перед Зеленодольским предприятием тепловых сетей, и пока мы его не закроем, воды не будет. Получается, что наши деньги, которые мы добросовестно платили все три года за коммунальные услуги, не доходили в полном объеме до поставщика?! - возмущается Лилия.

По ее словам, председателю ТСН по закону нужно было заключить новый договор с теплосетями, так же как и с другими организациями, оказывающими коммунальные услуги. Лилия Сагдиева высказала претензию и к ПТС, которое вовремя не отслеживало поступление денег на счет за поставленные дому ресурсы и не уведомляло жителей о копившемся долге.

Жители, оказавшиеся заложниками непростой ситуации, не сидят на месте. Сейчас у ТСН новый председатель, выбранный самими собственниками. С просьбой помочь в решении проблемы они обращались в администрацию города, прокуратуру, Жилищную инспекцию РТ и Зеленодольска, в самые высокие инстанции. И помимо выявления и наказания виновных, жителей волнует вопрос: когда же в их доме появятся горячая вода и отопление? И в каком объеме будут поставляться эти услуги?

За комментариями «КВ» обратились в администрацию Зеленодольска и Зеленодольское предприятие тепловых сетей.

Александр Коршунов, руководитель пресс-службы администрации Зеленодольского района:

- В настоящее время по данному факту идет проверка, заведено уголовное дело. Жители считают, что не все их деньги перечислялись ПТС. В теплосетях законно считают, что раз ресурс отпустили, значит, он должен быть оплачен. Сейчас ждем решения суда, которое расставит все точки над i, виновные должны будут оплатить. Неприятно, что в этой ситуации жители дома оказались крайними, но, выбирая форму управления, они должны были задуматься - а будет ли лучше? Когда сдавался дом, представители департамента ЖКХ предлагали им войти в давно зарекомендовавшую себя управляющую компанию, однако они выбрали УК, по сути созданную для управления одним домом.

Юрий Корчагин, заместитель директора по экономической безопасности ЗПТС:

- Первопричина отсутствия горячей воды и отопления в этом доме вовсе не из-за долга, а потому что дом до сих пор не прошел проверку к отопительному сезону. По этой причине дом на Первомайской, 9 не единственный в Зеленодольске. В данном случае никто не занимался подготовкой дома к отопительному сезону, не представлял необходимые документы. В дополнение ко всему у товарищества имеется задолженность за тепловую энергию. При заселении дома был заключен договор на поставку тепловой энергии с ООО УК «Комэнергосервис».

В августе 2015 года жильцы изменили форму управления домом - избрали ТСН, но нас об этом не уведомили, хотя по закону должны были перезаключить договор с ЗПТС на поставку тепловой энергии. Что касается претензии к нам, что мы вовремя не проинформировали население о задолженности, отвечаем: мы не можем контролировать весь город и знать, что происходит внутри каждого товарищества. Кроме того, в конце 2015 года мы стали собирать документы для подачи в суд по имеющейся задолженности, а существенные непроплаты пошли с января 2016 года.

Отключать же отопление в холодное время года мы не вправе. На днях к нам приходил новый председатель ТСН, и ему разъяснено: после представления им необходимых документов будет заключен договор на поставку тепловой энергии, далее ТСН надо будет сдать внутридомовые сети для подачи тепла и горячей воды. После этого будет возможность поставки горячей воды и отопления. Мы же законными способами будем отстаивать права нашего предприятия на взыскание долга.