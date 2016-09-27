Казанцы и россияне в целом чаще, чем путешественники из других стран, привозят семье и друзьям подарки из-за границы. К такому выводу пришли специалисты международного метапоиска momondo по итогам масштабного исследования среди более чем 29000 самостоятельных путешественников из 20 стран мира.



В ходе опроса 71% казанцев сообщили, что в зарубежных магазинах ищут подарки близким людям. В общем по стране так ответили 74% респондентов. Помимо гостинцев близким 27% казанских туристов делают покупки, чтобы одарить коллег.

Вещи для себя приобретают 48% казанцев. 41% респондентов из Казани привозят из поездок товары, которые не продаются в России, и 34% предпочитают покупать за границей то, что дома стоит дороже. И 11% опрошенных ответили, что ничего не привозят из путешествия.

Большинство казанцев во время отдыха за рубежом покупают сувениры - их привозят из заграничных поездок 69% респондентов. Российские путешественники оказались самыми большими любителями сувениров: по всей стране их также 80%.

За границей этот ответ выбрали от 32% (Швеция) до 77% (Португалия). К слову, именно сувениры чаще всего россияне привозят в качестве подарка: у любого путешественника есть друг, собирающий магниты из разных городов, или коллега, который обрадуется, если получит красивый брелок.

За одеждой и обувью едут за границу 28% жителей Казани и 36% россиян, а за украшениями - 14% и столько же респондентов из России. 22% опрошенных из Казани не могут отказать себе в покупке косметики и парфюмерии.

Приобретают казанцы и съедобные сувениры. 38% опрошенных покупают за границей сладости, а 24% - местные деликатесы. Также 30% респондентов из Казани привозят алкоголь.

Данное исследование было проведено по заказу momondo в 2016 году среди потребителей 20 стран. В опросе приняли участие более 29000 человек, в том числе порядка 2000 респондентов из крупных региональных городов России в возрасте от 18 до 65 лет, как мужчины, так и женщины.