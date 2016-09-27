Сегодня ретроавтомобили больше напоминают экспонаты музея - хозяева на них выезжают редко, можно сказать, по особым случаям. Такая машина в городе сразу попадает в центр внимания публики - рядом с ней фотографируются, ее разглядывают и трогают необычные детали. А вот голубой «Москвич», который стоит в гараже казанского пенсионера Фарула Сатрутдинова, в первую очередь вполне рабочее средство передвижения. Именно благодаря своему авто Фарул Кашафович состоит в автомобильном клубе «ВАЗ-21».



До выхода на заслуженный отдых Фарул Сатрутдинов работал водителем, поэтому на пенсии очень скучал по поездкам на дальние расстояния. И когда его весной прошлого года пригласили в поездку по нескольким районам республики, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны перед 9 Мая, он сразу согласился принять участие в автопробеге, нисколько не сомневаясь в своем «Москвиче», прослужившем верой и правдой больше полувека. На ретроавтомобилях разных моделей 30 членов клуба отправились по маршруту Казань - Апастово - Буинск - Дрожжаное. Как признался наш герой, за все 500 километров машина его ни разу не подвела:

- Конечно, нелегко проехать 500 километров, но мы делали остановки. Перед поездкой я изучил места, которые должны были посетить. Интересно сначала посмотреть на картинке, прочитать, а потом увидеть своими глазами. Больше всего меня, конечно, поразило, как подготовились ко Дню Победы в районах. В Дрожжаном развесили более трех тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны. Выглядело впечатляюще!

По маршруту следования члены автоклуба встречались с участниками войны, поздравляли их с праздником и предлагали прокатиться на своих ретроавтомобилях.

Кроме настоящего «Москвича» в гараже, у Фарула Кашафовича дома есть целая коллекция миниатюр ретроавтомобилей. Все модельки расставлены на стеллажах так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть, специально для этого устроена и подсветка.

- Игрушечные ретроавтомобили начал коллекционировать сын, а я продолжил. Сейчас сам собираю из деталей машины чуть большего размера. Вот автомобиль марки «Победа» - как будто на казанской улице Баумана. Я распечатал фотографию, когда по теперь уже пешеходной улице ездили машины, и повесил ее на стене рядом с полкой, где стоит эта «Победа». Сделал фонарь и знаменитые часы, которые и сейчас есть на Баумана. Потом занялся сборкой автомобиля «ЗИС-110».

Казалось бы, сделать это просто, ведь все готовые детали получаю в комплекте. Однако порой нужно подумать, как их соединить между собой, чтобы все работало, ведь в машине даже фары горят, - объяснил пенсионер.

Еще одна его коллекция - фотографии. Буквально по всей квартире развешано огромное количество снимков детей, племянников и просто интересных моментов жизни. Рассматриваешь их и удивляешься активности казанского пенсионера.

Фарул Сатрутдинов старается запечатлеть все, что происходит с ним. На одном из таких снимков он в образе Кыш Бабая. Об этом своем занятии рассказывает увлеченно и эмоционально. Чувствуется, что ему очень нравится создавать праздник для детей. А началось все еще до выхода Фарула Кашафовича на пенсию. Сотрудники фирмы, где он работал, попросили побыть Дедом Морозом на новогоднем мероприятии, зная, что он еще в школе и даже в армии часто исполнял эту роль. А потом начали приглашать и на другие праздники. Фарул Кашафович настолько вжился в роль, что даже его маленькая внучка верит, что сказочный персонаж настоящий.

- Когда дети приходят в подворье Кыш Бабая, я показываю на карте, где живут разные сказочные персонажи. А еще рассказываю секрет, как нужно нашептать свое желание, чтобы оно исполнилось. Приятно слышать от детей, что они хотят, чтобы, например, бабушка поправилась или братик не болел. Конечно, часто дети желают и новые телефоны в подарок. Так, ко мне однажды пришел маленький мальчик и попросил телефон, который, по словам ребенка, на тот момент продавался только в Америке. При этом малыш еще что-то говорил про курс доллара, который все время растет. Но верил, что Кыш Бабаю даже кризис не страшен, - с удивлением добавил пенсионер.

В прошлом году этот казанский Кыш Бабай был в Великом Устюге, куда съехались сказочные персонажи из разных регионов России. А летом Деды Морозы и сопровождавшие их герои сказок собрались в Кировской области.

Так что пенсионеру Фарулу Сатрутдинову скучать некогда!