В Лаишевском районе Татарстана, на 4-м км автодороги Казань - Атабаево, в рамках Недели безопасности дорожного движения вчера прошло профилактическое мероприятие «Тоннель». В течение всего лишь часа сотрудники ГИБДД проверили более ста водителей и… собрали полный букет нарушений.



Проверка на дороге стартовала в 6 утра и продлилась 60 минут. За это время сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РТ успели проверить на предмет грубых нарушений правил дорожного движения более сотни водителей. По итогам мероприятия 25 нарушителей привлечены к административной ответственности.

Так, например, один из водителей отправился в путь, не имея права управления транспортным средством. Автомобиль нарушителя переместили на специальную стоянку, а самому водителю теперь грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

Другой автолюбитель управлял транспортным средством без государственных регистрационных знаков. Он предстанет перед судом, который может назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишения права управления на срок от 1 до 3 месяцев.

Шесть автолюбителей пренебрегли требованием ПДД об использовании ремней безопасности. Такая неосмотрительность стоила каждому тысячи рублей штрафа. Полицейские не преминули напомнить нарушителям, что использование ремней безопасности на 50% снижает вероятность гибели или получения травм для водителя и пассажира переднего сиденья при дорожно-транспортных происшествиях.

Семеро водителей управляли автомобилями, не застрахованными в установленном порядке. Попытка сэкономить привела их к штрафу и потенциальным расходам, связанным с судебными исками в случае совершения ими ДТП.

Угодил в «Тоннель» и злостный нарушитель ПДД, который не выполнил обязанность по уплате 70 штрафов на общую сумму более 60 тыс. рублей. Автоинспекторы составили в отношении водителя административные материалы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наложение штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.