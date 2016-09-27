Самые популярные нарушения земельного законодательства среди наших граждан - это самовольный захват земли, отсутствие правоустанавливающих документов, межевания, нецелевое использование земельных участков.



Отчасти это последствие «дачной амнистии», считает руководитель Управления Росреестра по Республике Татарстан Артем Костин. Люди получили возможность иметь жилую недвижимость, но при этом не знают, как законно ее оформить. Или не хотят оформлять.

- Собственники земельных участков, особенно если это участки под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство, не всегда представляют себе их реальные границы и при этом не проводят межевания, - говорит Артем Костин. - Многие татарстанцы считают, что не будет нарушением, если они выйдут за пределы своего участка на пару метров. С подобными «незнайками» и ведет работу Управление Росреестра по РТ.

За 9 месяцев этого года сотрудниками ведомства было проведено более 6 тысяч проверок в сфере земельного надзора. Выявлено 5 тысяч нарушений, наложено штрафов на сумму свыше 36 млн рублей.

Кстати, если определена кадастровая стоимость земельного участка, то физическое лицо заплатит за нарушение от 1 до 1,5% от этой суммы, но не менее 20 тыс. рублей. На должностных лиц штраф накладывается из учета от 1,5 до 2% кадастровой стоимости, но не менее 50 тыс. рублей. На юридические лица штраф не может быть ниже 400 тыс. рублей - от 3 до 5% кадастровой стоимости.