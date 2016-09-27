Как известно, водителям, прежде чем сесть за руль и выехать на дорогу, необходимо доказать свои знания правил дорожного движения в ГИБДД. Пешеходам не нужно сдавать экзамены по ПДД, просто с детства всем объясняют элементарные правила безопасного поведения на проезжей части.

Однако и те, и другие считают себя главными на дороге, а потому порой не могут ее поделить.

Подземный переход не для пешеходов?

На перекрестке улицы Мусина и проспекта Ямашева расположен большой подземный переход. Не заметить его, пожалуй, невозможно. Однако дело даже не в том, хорошо или плохо его видно. Ведь одни пешеходы спокойно спускаются в переход, а другие не хотят дойти до него и нескольких десятков метров. Особенно много пешеходов-нарушителей в районе автобусной остановки на улице Мусина - напротив крупного торгово-развлекательного комплекса. Вышел из транспорта - побежал через дорогу.

Кроме машин, ничего не мешает: небольшой участок тротуара перед выездом с парковки не огорожен забором. Много ли таких «героев»?

Всего за пять минут наблюдения на этом участке перешли дорогу 14 пешеходов! Среди них четыре очень пожилых человека, две мамы с детьми, а остальные - молодые. При этом бабушки старались перебежать на другую сторону побыстрее. А вот двум молодым девушкам спешить не хотелось, они спокойно переходили проезжую часть, еще и разговаривая по телефону. У одной из них было объяснение такого поведения:

- Почему бы и не перейти дорогу, если на ней нет машин? Я ведь никому не мешаю. Если вижу, что проезжая часть свободная, то перехожу ее здесь. А если много машин, то дохожу до подземного перехода. Но так долго, - рассказала 19-летняя Регина.

Если пешеходы видят, что на проезжей части нет машин, то считают, что ее можно перейти. Это обычное дело для многих горожан. Иначе думают водители, которые выезжают с парковки. Они, не видя препятствий в виде проезжающих автомобилей, стараются быстрее выехать на дорогу. И неожиданно встречают на пути пешеходов, которых там быть не должно. В результате приходится уступать дорогу сначала этим перебежчикам, а потом и успевшим за это время приблизиться машинам. А ведь чтобы попасть на нужную полосу, маневры совершать надо быстро. При этом еще помнить о возможных нарушителях.

- Я уже привык, что на этом участке постоянно люди переходят дорогу. Сначала поворачиваю голову налево, смотрю, нет ли автомобилей. Если машин нет, то поворачиваю голову направо, чтобы удостовериться, что и пешеходов нет. Неопытные водители порой начинают движение, посмотрев только на машины. Выехав на проезжую часть, экстренно тормозят перед пешеходами. А ведь следом едут другие водители, им тоже приходится резко давить по тормозам. Возможно, люди за рулем были бы внимательнее, если бы здесь сделали разметку и знак пешеходного перехода. Но ведь переход есть всего в ста метрах отсюда, - размышляет автовладелец Альфред Закиров.

Одной зеброй меньше

Въезжая на проспект Ибрагимова из центра города, водители на своем пути раньше встречали пешеходный переход. Однако несколько месяцев назад дорожники убрали знак «Пешеходный переход», установили забор, а разметка со временем сама начала стираться. Не могут забыть о зебре лишь пешеходы и продолжают переходить там дорогу. Одним и установленный забор не преграда, другие ищут обходные пути, например, на зоне для разворота автомобилей. И не обращают внимания на то, что мешают при этом водителям.

Когда пешеходный переход на этом участке еще имелся, водители и пешеходы легко делили дорогу. Автомобилисты, выезжая из зоны разворота, и сейчас уступают мимо проезжающим авто. Однако раньше пешеходный переход, находившийся за несколько десятков метров до зоны разворота, играл им хорошую службу. Автомобили, ехавшие со стороны центра, останавливались перед зеброй, чтобы пропустить пешеходов. А водители, ожидавшие разворота, в это время спокойно совершали маневр. Сейчас приходится гораздо дольше ждать удобный момент.

- Как же мешают пешеходы, переходящие дорогу прямо по зоне для разворота! Там обычно скапливается большое количество машин - авто выстраиваются в два, а то и в три ряда. Времени на то, чтобы совершить разворот, мало - надо успеть, пока машины стоят перед светофором на перекрестке улиц Декабристов и Чистопольской. А тут еще и люди дорогу в неположенном месте переходят. Не знаю, кому мешала зебра, но с ней было гораздо удобнее, - сетует водитель с 25-летним стажем Роман Сочнев.

Понимающие пешеходы

Но не только недисциплинированные пешеходы мешают водителям. Бывает, что и водители мешают пешеходам, которые, не нарушая правил, пытаются перейти дорогу. Автомобилисты считают себя порой главными, даже проезжая зебру, хотя сейчас пешеходов на таких участках обычно беспрепятственно пропускают. Есть какие-то странные перекрестки в нашем городе. Так, поворачивая с улицы Нурсултана Назарбаева на улицу Петербургскую, водители будто не замечают пешеходов. Незамеченной оказалась и автор этих строк. Семь водителей промчались передо мной, когда я пыталась перейти дорогу. Надо иметь смелость, чтобы ступить на проезжую часть.

- Много машин поворачивают здесь направо. Выстраивается целая очередь. А если уж пешеходы идут, то машины становятся и в два ряда. Чтобы не мешать водителям, я обычно стою в сторонке, жду момент. За десять секунд успеют проехать сразу несколько машин. А я один и буду столько автомобилистов задерживать, переходя дорогу? Если уж меня пропускают, то я стараюсь как можно быстрее это сделать, - делится пешеход Василий Панин.