Как сообщает пресс-служба министра труда, занятости и социальной защиты РТ, автогородок оснащен необходимым современным оборудованием, электромобилями, веломобилями, велосипедами, на учебных дорогах и перекрестах установлены светофоры, дорожные знаки и разметка.
Автокласс тоже оборудован по последнему слову техники - специализированная мебель, детский автотренажер, мультимедийные технологии. Этот проект реализуется в рамках российской программы по созданию условий для проведения мероприятий по социально-средовой реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «К движению без ограничений!».
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