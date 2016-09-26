Автокласс тоже оборудован по последнему слову техники - специализированная мебель, детский автотренажер, мультимедийные технологии. Этот проект реализуется в рамках российской программы по созданию условий для проведения мероприятий по социально-средовой реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «К движению без ограничений!». 