Возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст. 205.5 УК РФ в отношении семи человек.

По версии следствия, один из подозреваемых организовал в РТ подразделение «Партии Исламского Освобождения», данная организация запрещена на территории РФ. Деятельность подозреваемых лиц пресекли 27 сентября, сообщается на сайте СК РФ. В данный момент осуществляются следственные действия, в ходе которых будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Ведется поиск других участников запрещенной террористической организации.