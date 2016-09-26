1 октября в Арском районе республики в рамках празднования «Дня Коня» пройдут этап Чемпионата России по дистанционным конным пробегам и другие конноспортивные соревнования.

В третий раз в селе Новый Кырлай Арского района пройдут дистанционные конные пробеги. В этом году спортсмены примут участие и в этапе Чемпионата России по дистанциям на 40 и 80 километров. Так, за звание лучшего будут бороться представители из Москвы, Тюмени, Краснодара и других городов страны. Не останутся в стороне и татарстнцы. Призовой фонд для победителей конного пробега дистанцией 80 километров составит 500 тысяч рублей, 40 километров – 400 тысяч рублей.

Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» рассказал заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

- Для всадников и их лошадей созданы условия для комфортного пребывания. Участники могут остановиться в гостиницах как в Арском районе, так и в Казани. Для лошадей подготовлена конюшня. Те, кто приедут на этап Чемпионата заранее смогут пройти дистанцию и до состязаний. Она почти прямая и проходит вдоль леса без существенных перепадов и воды, - объяснил Василь Шайхразиев.

В зависимости от того, как участники пройдут эту дистанцию будет решаться, где пройдут состязания в следующем году. Если спортсменам нужны будут перепады и склоны, то в Татарстане есть и такие площадки. Планируется, что в следующем году Чемпионат станет международным, а длина дистанции увеличится до 120 километров. Пройти ее смогут те, кто принимал участие в конных пробегах на 80 километров.

Для того, чтобы стать победителем средняя скорость лошади должна составлять около 16 километров в час. Если цифра будет меньше, то спортсмену вряд ли удастся прийти первым. А если больше, то лошадь сильно устанет. За состоянием животных проследят ветеринары. Именно они будут наблюдать за их здоровьем с начала и до окончания состязаний. Если специалисты заметят, что лошадь сильно устала, то снимут ее с состязания. А результаты не будут засчитаны.

- Для нас важно, чтобы спортсмены из России полюбили Татарстан и приезжали на состязания. На данный момент поступило более 50 заявок. Особое внимание планируем уделить татарской породе лошадей. Специалисты находят их в разных уголках страны, - добавил Шайхразиев.

В рамках праздника также пройдут конкурсы «Самый быстрый возчик», «Самая образцовая повозка», скачки «Сельские джигиты» и на лошадях чистокровной верховой, а также полукровных пород. В них смогут принять участие все желающие. А общий призовой фонд для каждого состязания колеблется от 75 до 100 тысяч рублей.

На время гостям праздника предложат запрячь и распрячь телегу лошади. А мастера, изготавливающие телеги, сани и другие атрибуты для скачек, представят свои труды на выставке. Для юных всадников будут организованы прокат лошадей и площадки для фото. На праздник приглашаются все желающие.