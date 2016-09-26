В этом году традиционная ежегодная акция «День посадки леса» пройдет в республике с 1 по 31 октября.

Для ее проведения Министерством лесного хозяйства РТ было заготовлено около 3 млн штук посадочного материала, примерно 1,3 млн саженцев уже высажены весной. Татарстан считается малолесным регионом: лесистость составляет лишь 17,6%. По районам лесистость неравномерна и колеблется от 3% в Дрожжановском районе до 41% в Нурлатском.

По состоянию на 1 января 2016 года общая площадь лесного фонда Татарстана составляет 1 млн 271 тыс. га. Получается, что на каждого татарстанца приходится лишь 0,36 га леса.

Ежегодная акция «День посадки леса» в Татарстане проходит в два этапа: в мае и октябре.