Пасмурный сентябрь в эту субботу сменится октябрем. Бабьего лета мы пока не дождались. Стоит ли надеяться, что оно порадует нас погожими деньками в следующем месяце? О погоде на октябрь рассказывает заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



Октябрь в средней полосе России является центральным месяцем осени. И уже с начала месяца происходит заметное сезонное похолодание. Любители природы с сожалением отмечают смену фенологического сезона: погожая осень заканчивается, а наступивший коварный октябрь-межсезонник неумолимо ведет к осеннему ненастью: «Семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет и снизу метет». Лучше всего норов октября характеризуют его древнерусские названия: листопад и грязник, а в народе говорят: «Октябрь покроет землю где листом, где снежком». По народным наблюдениям даже пытаются спрогнозировать зимнюю погоду: «Если в октябре лист с березы и дуба опадет не чисто - жди суровой зимы».

Но, несмотря на вероятные возвраты прощального тепла, называемые октябрьскими веснами, как, например, было в 2001 и 2009 году, не следует забывать, что октябрь - это уже предзимье. За счет стремительного сокращения светлого времени суток происходит быстрое охлаждение земли и воды. Погода в течение месяца отличается изменчивостью - то дождь, то снег и холодный порывистый ветер, то короткие теплые прояснения.

Месячное количество осадков в октябре в Казани и пригородах, по многолетним наблюдениям, не превышает 47 миллиметров, что почти вдвое меньше, чем в летние месяцы. Среднемесячная температура октября на целых 8 градусов ниже сентябрьской - всего 3,5 гр. тепла. Причем температурный режим очень контрастен от начала к концу месяца. По многолетним данным, в отдельные годы до середины месяца столбик термометра может подниматься до 20-градусной отметки. А к концу месяца среднесуточная температура приближается уже к слабоотрицательным значениям. Вероятность ночных морозов сохраняется в течение всего месяца. Абсолютный минимум температуры по Казани, зафиксированный за 145-летний период наблюдений, плавно понижается с 4 - 6 градусов мороза в начале месяца до 21 - 23 градусов мороза в конце месяца, как это было в самом холодном 1920 году.

Согласно вероятностному прогнозу погоды, основанному на анализе климатических данных и прогностических разработок Гидрометцентра России, нынешний октябрь по количеству осадков будет соответствовать средним климатическим нормам, температурный фон ожидается немного выше среднестатистических показателей. В целом октябрьская погода отметится нестабильностью и переменчивостью. В первой пятидневке октября будет преобладать облачная погода с небольшими дождями. Температура воздуха будет расти и при прояснениях. Еще случится несколько довольно теплых дней, когда воздух прогреется до 13 - 18 гр. тепла. В последующие дни первой декады в тыловой части циклона температура воздуха начнет понижаться: ночью до 0 - 5 гр. тепла, местами при прояснениях на почве ожидаются первые заморозки, днем не выше 3 - 8 гр. тепла.

В середине октября прогнозируется прохладная и пасмурная погода, пройдут умеренные дожди. А в начале и в конце второй декады под влиянием казахстанского антициклона прояснится и придет «деликатное» тепло до 10 - 15 градусов, но ночи сохранятся прохладные. В третьей декаде погоду начнет формировать арктический циклон и наметится тенденция к снижению температуры. Придут обильные осенние дожди, переходящие в мокрый снег. К концу месяца столбик термометра в ночные часы сползет к отрицательным отметкам, да и днем даже при прояснениях робкое солнышко лишь немного скрасит воцарившуюся прохладу - температура воздуха будет преобладать в значениях всего 1 - 6 гр. тепла.

Обычно к концу октября с деревьев полностью опадают листья. Наступает та самая «унылая пора» с промозглой сыростью, инеем и ледяной корочкой на траве и деревьях. Будем с грустью вспоминать, что в начале октября еще радовала нас щедрая грибная охота и восхищали «в багрец и золото одетые леса»...