В Татарстане прививочная кампания в самом разгаре. Однако противников вакцинации от гриппа достаточно много.



Свой отказ от иммунизации они аргументируют тем, что прививка якобы разрушает иммунную систему человека, вызывает заболевания, грозит серьезными осложнениями. Развеять эти мифы «КВ» попросили начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилию Юзлибаеву.

Миф №1. Если ты привился, то заболеть не должен. Важно понимать, что вакцинация от гриппа не панацея от всех бед. Если вы сделали прививку от гриппа, она не гарантирует защиту от других респираторных инфекций. Привитый человек может заболеть. Однако введение вакцины вызвать болезнь не может: сейчас медики используют не живые вакцины, как это было раньше, а поверхностные белки вируса, выращенного в куриных эмбрионах. Главное преимущество прививки в том, что она предотвращает развитие таких серьезных осложнений, как пневмония.

Миф №2. Вакцина содержит высокотоксичные вещества. Противники иммунизации настаивают на том, что вакцина содержит формальдегид, фенол, алюминий и другие нежелательные вещества. На самом деле современная вакцина данные вещества содержит в крайне низких концентрациях, которые не могут причинить вред здоровью, или не содержит их вовсе. В настоящее время медики используют вакцины, тщательно очищенные от вредных и токсичных примесей.

Миф №3. Прививка разрушает естественный иммунитет. Наверное, данный миф является одним из самых распространенных. Однако именно он не имеет абсолютно никакого научного подтверждения. Прививка, естественно, оказывает определенное воздействие. Однако она не разрушает, а напротив, укрепляет иммунную систему, стимулирует защитные механизмы организма. Поэтому снижается общая заболеваемость вирусными инфекциями.

Миф №4. Прививка опасна серьезными осложнениями. Большинство привитых людей вообще не испытывают дискомфорта или ощущают его в незначительной степени. Однако побочные реакции организма на прививку являются нормальным процессом. Повышение температуры, слабость, боль в мышцах, покраснение на месте укола не должны пугать. Эти симптомы проходят самостоятельно в течение двух-трех дней.

Миф №5. Вакцина бесполезна. Наконец главный аргумент в пользу эффективности прививки заключается в том, что годы проведения массовой вакцинации позволили людям забыть о многих опасных инфекционных заболеваниях, в частности о натуральной оспе, полиомиелите.