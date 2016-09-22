Прилавки магазинов и рынков изобилуют самыми разными продуктами. Одни манят яркой упаковкой, другие - новым вкусом, третьи - легкостью приготовления. Что же из всего этого многообразия действительно полезно для нашего организма? Об этом «КВ» рассказывает заместитель главврача по медчасти МУЗ «Клиническая больница №2» кандидат медицинских наук Зульфия Фатыхова.

- Британские ученые составили рейтинг самых полезных продуктов питания для организма. Первое место заняли помидоры. Чем же они так полезны?

- Полезные свойства томатов определяются богатым составом витаминов и минеральных веществ. Томаты являются источником витаминов группы В, витаминов А, Е, С, минеральных веществ - цинка, фосфора, калия, кальция, йода, железа.

Помидоры обладают противовоспалительным свойством, благотворно влияют на работу пищеварительной системы, способствуют нормализации обмена веществ. Содержащаяся в них молочная кислота улучшает микрофлору кишечника. Однако нужно помнить, что при гастрите с повышенной кислотностью и язвенной болезни томаты могут вызвать обострение. Что касается полезных свойств, то этот овощ поддерживает в здоровом состоянии нашу кожу. Он улучшает жизнеспособность клеток организма, мозговое кровообращение. Также интересно, что помидоры способны поднимать настроение: они являются источником серотонина - так называемого гормона счастья.

- В рейтинге самых полезных продуктов также киви, тыква, брокколи... Насколько они важны для нашего организма?

- Киви также является настоящим кладезем витаминов. В нем содержатся витамины А, С, витамины группы В, железо, марганец, йод, калий, магний. В период обострения вирусных заболеваний киви является отличным средством профилактики. Этот фрукт укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям, что особенно важно в осенне-зимние месяцы. Кроме того, киви способствует выведению из организма лишних солей, что снижает возможность образования камней в почках, стимулирует работу мышц, укрепляет костную систему, способствует укреплению стенок сосудов.

Тыква является источником клетчатки, витаминов, минеральных веществ, пектинов, аминокислот. Она полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях, в частности, гипертонии, нарушениях обмена веществ, оказывает благотворное воздействие при заболеваниях органов пищеварения, способствует укреплению сосудов, свертываемости крови, избавлению от отеков, улучшению зрения. Кроме того, тыква обладает мочегонным эффектом, выводит из организма токсины и шлаки.

Брокколи является одним из самых полезных овощей. Эта капуста богата омега 3 жирными кислотами, которые помогают при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Содержит клетчатку, способствующую очищению кишечника, нормализации работы органов пищеварения. Брокколи выводит из организма отмершие клетки, шлаки, улучшает состояние кожи.

- С детства нас приучают кушать по утрам овсяную, манную и другие каши. Чем они полезны для здоровья?

- Каши богаты клетчаткой, витаминами, белками. Они легко усваиваются, надолго сохраняют чувство сытости, снабжая организм питательными веществами. Поэтому в обед вы съедите меньше, если на завтрак у вас будет каша. Овсянка полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Она содержит биотин, который помогает избавиться от сонливости, слабости, болей в мышцах. Перловая каша способствует улучшению обмена веществ. Также она содержит аминокислоты, оказывающие противовирусный эффект. Манная каша оказывает благотворное воздействие на состояние костей, мышц. Она особенно полезна для людей пожилого возраста. Гречка разжижает кровь, поэтому она полезна при болезнях сосудов, гипертонии. Гречневая каша способствует выведению из организма избыточного холестерина.

- Какие продукты еще желательно включить в ежедневный рацион питания?

- Для каждого рацион питания будет индивидуальным, главное, чтобы он отличался разнообразием. Необязательно покупать экзотические фрукты. К примеру, яблоки способствуют улучшению пищеварения, выведению токсинов из организма, чеснок - снижению артериального давления. Сухофрукты, зеленые овощи являются поставщиками железа, которое хорошо стимулирует мозговую деятельность. Каждый продукт несет ту или иную пользу для организма. Однако важно понимать, что идеального меню для всех не существует. Питание должно быть натуральным и разнообразным.