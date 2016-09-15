Овен Не исключены неожиданные перемены в жизни, в основном радостные. Возможно, к вам обратятся с предложением сомнительного свойства - непременно откажитесь от него!

Не раскрывайте своих планов на работе: коллеги могут вам помешать, и даже сами не желая этого.

Телец

Не исключено, что кто-то из окружения окажет вам неоценимую услугу, причем совершенно бескорыстно.

Длительные дружеские отношения могут перерасти в любовные, вам просто следует внимательно присмотреться к своему старому знакомому. Финансовое положение стабильное.

Близнецы

Будьте внимательны к знакам судьбы - возможно, звезды предупреждают вас о потенциальной опасности. Не исключены плодотворные деловые контакты с человеком, с которым вы когда-то вместе работали и дружили семьями. Используйте этот шанс, поскольку вы сейчас активны и энергичны.

Рак

Если на вашем пути встретится какое-то препятствие или возникнут трудности, которые вам покажутся непреодолимыми, не расстраивайтесь: просто судьба в очередной раз решила испытать вас на прочность. В результате только укрепитесь духом. В остальном все в жизни стабильно и предсказуемо.

Лев

Начало недели обещает быть

спокойным и будничным. А вот в конце рабочей пятидневки не исключены яркие события, которые принесут вам взрыв эмоций и впечатлений, а также резкий подъем в делах. Вполне вероятна встреча с человеком, который станет вашей

судьбой.

Дева

Сумбур и неразбериха на работе не будут способствовать успешному решению важных дел, поэтому перенесите их на следующую неделю. В отношениях с любимым будьте раскованней, чтобы ваша сдержанность не рассматривалась как равнодушие. И тем более не ввязывайтесь в выяснение отношений.

Весы

На работе перед вами откроются новые яркие возможности карьерного роста или значительного увеличения заработка, но за счет вашей интенсивности труда. При таком раскладе у вас непременно появятся недоброжелатели. Ваша задача - умело устранить вспыхнувшее напряжение, и это вам вполне удастся.

Скорпион

Вы получите то, что по определению уже давно должно было стать вашим. И никакое отрицательное влияние извне вам не помешает. Увы, рассчитывать на возвращение долга пока не стоит, поэтому следует быть экономным. Отношения с любимым носят весьма неопределенный характер.

Стрелец

Не исключена ложная информация; если примете ее, не перепроверив, то можете много потерять в жизни. Не следует верить и обещаниям, даже близких людей. Самыми удачными будут дела конца этой недели. Даже трудные решения, которые вы примете, окажутся абсолютно верными.

Козерог

Не исключено возобновление отношений с бывшими коллегами. Не обещайте того, чего пока не можете выполнить, будьте сдержанны в своих желаниях и устремлениях. Вам нужно найти для себя новые цели и задачи, иначе неизбежна депрессия, что повлечет за собой и упадок сил.

Водолей

Не исключено, что вам удастся вернуть утраченное - возможно, вещь, документы или чье-то расположение. Главное, это даст вам возможность поступить так, как вы считаете нужным, и вернет вам душевное равновесие и веру в себя. Но остерегайтесь непродуманных решений и необузданных желаний.

Рыбы

Возможен неожиданный успех в делах и, как следствие, улучшение финансового положения. Однако крупных трат на детей не избежать. События конца недели, как положительные, так и отрицательные, потребуют глубокого осмысления. Выводы, которые вы сделаете, окажутся весьма противоречивыми...