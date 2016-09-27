Слышала, что татарстанские семьи могут одновременно подать заявления о получении сертификата на материнский капитал и единовременную выплату из его средств. Так ли это и куда обратиться по этому вопросу?

Наиля

Уважаемая Наиля, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств материнского капитала могут все семьи, которые получили (или получат до 30 сентября 2016 года) право на материнский сертификат и не использовали всю сумму материнского капитала на основные направления. Заявление необходимо подать не позднее 30 ноября 2016 года.

Те семьи, которые уже получили право на сертификат (или получат до 30 сентября), но за ним пока не обратились, могут подать в территориальные органы ПФР или МФЦ одновременно два заявления: о получении сертификата на материнский капитал и предоставлении выплаты из его средств в размере 25 тыс. рублей.

Если семья уже получила сертификат, подать заявление на единовременную выплату можно в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Направлять электронное заявление надо в территориальный орган ПФР, который выдал сертификат. При подаче электронного заявления на единовременную выплату личное посещение клиентской службы не требуется.

Подать заявление на единовременную выплату могут все проживающие на территории РФ владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата.

В заявлении указываются серия и номер сертификата на материнский капитал и реквизиты счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 25 тыс. рублей либо меньшая сумма, если остаток материнского капитала составляет менее 25 тыс. рублей.

Пенсионный фонд просит владельцев сертификатов на материнский капитал внимательно проверять правильность заполнения банковских реквизитов, куда должны быть перечислены средства. Банковский счет должен принадлежать владельцу материнского сертификата.

За более подробной информацией вы можете обратиться в call-центр управления ПФР в Советском районе г. Казани по телефону 279-24-70 или оставить свой вопрос на официальной страничке в контакте https://new.vk.com/pfr_sovet.