Объясните, кому предоставляется ежемесячная денежная выплата.

Татьяна и Алексей Смирновы

В управлении Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани нам пояснили, что в соответствии с законодательством осуществляется ряд социальных выплат федеральным льготникам. К ним, в частности, относится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) отдельным категориям граждан из числа федеральных льготников.

ЕДВ предоставляется отдельным категориям граждан из числа:

- ветеранов;

- инвалидов, включая детей-инвалидов;

- бывших несовершеннолетних узников фашизма;

- лиц, пострадавших в результате воздействия радиации.

ЕДВ устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда по месту жительства со дня обращения за этой выплатой с письменным заявлением и всеми необходимыми документами. Размер ЕДВ подлежит индексации один раз в год.

К заявлению о назначении ЕДВ должны быть приложены следующие документы:

- паспорт;

- пенсионное страховое свидетельство;

- документы о праве на льготы (удостоверение, выданное компетентными органами, справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности и др.).

В необходимых случаях прилагаются документы: удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна, попечителя), подтверждающие родственные отношения, подтверждающие нахождение нетрудоспособного лица на иждивении и тому подобное.

В случае, когда ЕДВ назначается несовершеннолетним или недееспособным, заявление подается по месту жительства его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя). При этом, если родители ребенка проживают раздельно, то заявление подается по месту жительства того из родителей, с которым проживает ребенок. Несовершеннолетний, достигший 14 лет, вправе обратиться за установлением ЕДВ самостоятельно.