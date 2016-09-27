Мне 40 лет. Я 20 лет проработала в сельской школе. Подскажите, пожалуйста, какие периоды работы учитываются для назначения досрочной пенсии как специальный стаж?

Альфия

В управлении Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани ответили, что право на досрочную страховую пенсию по старости имеют педагогические работники независимо от возраста при наличии стажа работы в учреждениях образования не менее 25 лет. Кроме этого, в специальный стаж засчитываются:

- периоды работы при условии выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы (должностной оклад)*;

- с 1 сентября 2000 года директорам школ периоды работы при условии ведения преподавательской работы в том же или в другом учреждении для детей в объеме не менее 6 часов в неделю (240 часов в год);

- обучение на курсах повышения квалификации, если работником выполнена требуемая норма часов в другой отрезок времени, не совпадающий с периодом отвлечения на курсы;

- отпуск по уходу за ребенком, если он был оформлен до 6 октября 1992 года. При этом дата его начала должна совпадать с датой приема на работу, дающую право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

*Нормы нагрузки для конкретных должностей утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010 №2075. Например, норма часов преподавательской работы для учителей 1 - 11-х классов образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, составляет 18 часов в неделю, для учителей-логопедов, логопедов - 20 часов в неделю.