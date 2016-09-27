Десять лет работала медсестрой в частной стоматологической клинике, которая имеет статус ООО. Включается ли данный период в выслугу лет для назначения досрочной пенсии как медицинскому работнику?

Светлана



Уважаемая Светлана, как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, на основании статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховая пенсия по старости назначается лицам, осуществляющим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа либо только в городах, независимо от их возраста.

Пенсия врачам и среднему медицинскому персоналу назначается в связи с лечебной деятельностью по охране здоровья населения в определенных правительством Российской Федерации учреждениях, где работа отличается по характеру, профессиональной нагрузке, а также условиям труда, даже если она протекала в одинаковых по названию должностях.

Перечень таких учреждений реализуется через Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим лечебную деятельность в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, утвержденный постановлением правительства РФ от 29 октября 2002 года №781.

Таким образом, основополагающими критериями, определяющими право медицинских работников на досрочное пенсионное обеспечение, является их работа, во-первых, в учреждениях - некоммерческих организациях, созданных для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера, во-вторых, в учреждениях, предусмотренных Списком должностей и учреждений.

Указанным списком учреждений предусмотрены больницы всех наименований, поликлиники, медико-санитарные части, госпитали, центры, осуществляющие лечебную деятельность, и другие медицинские учреждения.

Периоды работы в государственных и муниципальных организациях, не предусмотренных списком, могут быть включены в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости при осуществлении работы в должностях, указанных в списке, в структурных подразделениях (медико-санитарные части, медицинские части, амбулатории, лазареты, поликлиники и др.), предусмотренных пунктом 6 Правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 29 октября 2002 года №781.

ОАО, ООО списком учреждений не предусмотрены. В связи с этим правовых оснований для включения медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность в организациях такого типа, периодов их работы в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение, не имеется.