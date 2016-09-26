Презентация новичков казанского УНИКСа совпала с теле- и фотосессией представителей Евролиги - состав казанского клуба, специально ради такого случая переодетый в новую форму, терпеливо и с пониманием выполнял все прихоти телевизионщиков, в то время как пишущая братия скромно стояла в сторонке малого зала «Баскет-холла», дожидаясь своей очереди.

Как сообщили в клубе, идеей нового дизайна игровой формы клуба стали виды главных достопримечательностей Казани. Ведь УНИКС является представителем Татарстана в Европе.

Артем Параховский признался, что готовился к сезону в составе сборной Белоруссии, поэтому эта практика помогла ему на предсезонном сборе и Кубке Гомельского, где он регулярно был одним из лучших в команде.

- Думаю, к старту в Евролиге (14 сентября. - Авт.) подойдем во всеоружии, - сказал Артем. - Мне лично тренировки в сборной помогли подготовленным войти в сезон. Изменения у нас небольшие - те же комбинации, та же тактика.

Марко Банич сказал, что ждет тяжелого сезона, ведь на этот раз в Евролиге будут играть только 16 лучших команд Старого Света. Так что новички должны помочь.

Главный тренер команды Евгений Пашутин вкратце так обрисовал ситуацию:

- Игроки и тренеры готовы к новому сезону. Все в строю, лишь Лэтевиуса Уильямса беспокоит травма, полученная им на турецком сборе, он, скорее всего, первые матчи пропустит.

УНИКС должен достойно представлять Казань, Татарстан, Россию в Евролиге и Единой лиге ВТБ.

У нас очень ровный, сбалансированный состав. Мы сохранили всех лидеров, которые давали результат в прошлом сезоне. К тому же точечно усилились. Так, Коти Кларк играет на позиции третьего номера, но может выступать на позиции тяжелого форварда и поможет нам в борьбе под щитом.

Кроме того, пришли защитники Антипов, Карпухин и Воронов - все они россияне, и все они реально могут добавить энергии команде и дать возможность тренерскому штабу для ротации состава, чтобы лидеры - Лэнгфорд, Колом и Каймакоглу - имели возможность восстановиться и отдохнуть.

Коти Кларк, поигравший в системе клуба НБА «Бостон Селтикс», признался, что Казань для него - это новый вызов в карьере. Он видит свою роль в клубе в том, чтобы помогать молодым ребятам, в том числе и при игре в защите.

Евгений Воронов сказал, что новый формат Евролиги стал сложнее, тем не менее УНИКС не будет делить матчи Единой лиги ВТБ и Евролиги. Так что все 54 матча в сезоне предстоит провести собранно, без явных спадов. И дело тренеров - правильно спланировать все тактически, а уже игрокам надо будет выполнить все установки тренеров.

Итак, 2 октября УНИКС начинает сезон домашним матчем против «Нижнего Новгорода», а в Евролиге также дома стартует 14 октября - в гости к нам приедет знаменитая «Барселона».

Кстати будет сказать, 29 сентября в 18.00 УНИКС проведет последний контрольный матч межсезонья - в «Баскет-холле» команда Пашутина проэкзаменует «Чебоксарских ястребов». Вход свободный.