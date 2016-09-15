Наступила осень - время изобилия на рынке плодовых растений, ведь сейчас они выкапываются для осенней и весенней продажи.

Легко контролируется качество саженцев, цены ниже, чем будут следующей весной, нет очередей, а значит, можно спокойно выбрать лучшее растение, да и период покупок растянут вплоть до первых морозов.

В последнее время многие, заботясь о собственном здоровье и долголетии, активно включают в свой рацион плоды и ягоды. А ведь вырастить их можно самим, при этом еще и выбрать в зависимости от сорта особенно вкусные и полезные.

Например, неповторимая по вкусу и полезности жимолость съедобная содержит на редкость богатый набор целебных веществ. Это самая первая ягода для нашего региона, ведь ее плоды поспевают уже в конце мая, за 10 - 12 дней до созревания клубники. В это время ослабленному после долгой зимы организму будет очень кстати поддержка в виде горсточки нежных кисло-сладких ягод, которые могут обеспечить нас витаминами C и P.

Первые сорта жимолости были малоурожайные, с мелкими, порой горьковатыми ягодами, которые быстро осыпались. За последние годы благодаря успехам ученых-селекционеров созданы современные сорта без этих недостатков. Жимолость стала в наших садах одним из любимых ягодных кустарников.

Новейшие сорта жимолости Восторг, Дочь великана, Стрежевчанка имеют очень крупные ягоды длиной 4 - 5 см и весом до 2,5 грамма. Они не осыпаются, а с куста собирается от 2,5 до 4,5 кг ягод десертного кисло-сладкого вкуса. Ягоды хороши в свежем виде и при заморозке.

При этом жимолость - одна из самых зимостойких культур в российских садах. Находясь в периоде глубокого покоя, побеги и почки жимолости без повреждений переносят суровые морозы до 40 - 45 градусов ниже нуля, а цветки выдерживают весенние заморозки до минус 8 градусов. Кусты вырастают высотой до 1,5 - 2,0 м, отлично растут и плодоносят на одном месте 20 - 30 лет.

Цветки у жимолости самобесплодные и требуют перекрестного опыления. Для того чтобы получать высокие урожаи этой ранней ягоды, следует посадить несколько сортов. Даже если вы посадите несколько растений одного сорта, цветение будет обильным, но урожай низким. А чем больше набор сортов в одном саду, тем обильнее урожай.

При выборе места в саду следует знать, что жимолость хоть и не требовательна к почве, но на тяжелых глинистых или легких песчаных растет плохо. Хорошо развивается и обильно плодоносит только на освещенных и защищенных от ветра участках. В тени и полутени ягоды мельчают.

Кусты жимолости устойчивы к большинству возбудителей болезней и насекомых-вредителей, то есть нет необходимости в химической обработке растений. А значит, ягоды со здоровых кустов жимолости будут экологически чистые, без вредной для здоровья «химии».

Обязательно посадите на своем участке удивительную жимолость, ведь ее невозможно купить ни в одном супермаркете, так как у ягоды нежная мякоть, покрытая очень тонкой кожицей. Сейчас лучшее время для посадки кустов жимолости, поскольку весной она очень рано трогается в рост.