Выкопав картофель, некоторые огородники обнаруживают в клубнях извилистые ходы, проделанные проволочником - личинкой жука-щелкуна. Самих вредителей там давно уже нет – они в земле на зимовке, но поврежденный картофель хуже хранится, его товарная ценность снижается.



Как предотвратить появление вредителя на участке или хотя бы минимизировать причиняемый им вред? Рассказывает наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА.



«ХИМИЯ» - НЕ ВЫХОД.

Если вы попросите в специализированном магазине какое-нибудь эффективное средство от проволочника, вам предложат на выбор несколько препаратов, но, скорее всего, их основа будет одна - отравляющее вещество диазонин. Как известно, вредители в отличие от людей очень быстро приспосабливаются к воздействию ядов и перестают на них реагировать. Борьба с проволочником с помощью химикатов - крайняя мера, к которой можно прибегнуть при промышленных масштабах производства, но не на собственном приусадебном участке.

Рассмотрим другие более или менее эффективные меры борьбы с этим вредителем, которые применяют огородники. Начнем с тех, что еще не поздно выполнить в этом году.

ПОНИЗИТЬ КИСЛОТНОСТЬ.

К сожалению, чаще всего огородники определяют кислотность по наитию или мнению «знающих» соседей. Прежде чем раскислять почву, неплохо бы удостовериться, что она действительно нуждается в этом. Самый простой метод основан на всем известном свойстве лакмусовой бумажки. Для опыта потребуется образец почвы, взятый с 20-сантиметровой глубины. Лакмусовую бумажку и примерно 100 г земли увлажняют чистой водой (кипяченой, дистиллированной или дождевой).

Все это сжимают в ладони на несколько минут. Синий или зеленовато-голубой цвет бумажки говорит о нейтральной кислотности (и это хорошо), розовый - о средней (допустимо), красный - о повышенной. В последнем случае нужно принимать срочные меры. Раскислители вносят в землю в процессе перекопки или рассыпают по поверхности перекопанной земли. Некоторые огородники предпочитают раскидывать их зимой по снежному покрову.

Осенью лучше использовать древесную золу или известь. Не смешиваясь с удобрениями, они постепенно уйдут вглубь вместе с талой и дождевой водой. Если вы решите воспользоваться гипсом или доломитовой мукой (что предпочтительнее), лучше отложить работу на весну.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА.

Именно осенью на наших участках появляются синицы - естественные враги проволочника и жука-щелкуна. Кормушки и домики-синичники - вот что должен приготовить для пернатых рачительный хозяин. А к весне оборудовать пристанища для скворцов и трясогузок.

Если погода позволяет, не поздно посеять быстрорастущие сидераты: горчицу, шпинат. А также запастись семенами рапса, гречихи, донника и бобовых культур, которые можно будет посеять весной.

На освободившемся участке неплохо устроить приманки и ловушки из кусков картофеля, свеклы или моркови, которые время от времени осматривать и уничтожать вместе с обосновавшимися в них вредителями.

Как вариант - разложить кучки травы или навоза, которые тоже приманивают проволочника. Это нужно будет повторить весной перед посадкой.

В ПЕРСПЕКТИВЕ.

А к весне - распланировать участок так, чтобы картофель оказался на новом, не зараженном проволочником месте. Перед посадкой пролить лунки настоем крапивы, одуванчика или некрепким раствором марганцовки из расчета 10 л на 20 - 25 лунок. Весь сезон уничтожать сорняки, особенно лопухи и пырей. Убирать картофель вовремя и тщательно: устранив источник питания и тепла, можно лишить вредителя комфортной зимовки.

К сожалению, ни одно из этих средств не поможет полностью избавиться от проволочника, но вредителей станет меньше.

Между прочим, считается, что проволочник не выносит аромата георгинов. Соседства с этими цветами будто бы не выдерживает и пырей, в корнях которого любит селиться проволочник. Что же, если посаженные рядом с картофельной делянкой цветы и не решат проблему, по крайней мере порадуют хозяев осенью ярким букетом.