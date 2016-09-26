Госавтоинспекция напоминает: одним из самых оперативных способов получения информации о неоплаченных штрафах за нарушения ПДД, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, является получение копий постановлений о привлечении к административной ответственности по электронной почте.



Так, например, по состоянию на 1 сентября 2016 года к электронной рассылке подключено уже 6317 физических лиц (6992 транспортных средства) и 1522 юридических лица (38737 транспортных средств).

Получение копий постановлений по электронной почте позволяет автовладельцам практически в онлайн-режиме узнавать о неоплаченных штрафах. В этом случае значительно снижается риск опоздать с уплатой штрафа с 50-процентной скидкой в 20-дневный срок.

Напоминаем, возможность получить солидную скидку предусмотрена частью 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ, в соответствии с которой при уплате штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП РФ, не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа он может быть уплачен в размере половины суммы наложенного штрафа.

Для внесения в список электронной рассылки сведений о собственнике ТС необходимо заполнить и подписать заявление-согласие установленной формы, бланк которого размещен на сайте www.gibdd.tatarstan.ru в разделе «В помощь водителю», а затем направить его в УГИБДД МВД по Республике Татарстан (Казань, Оренбургский тракт, 5, кабинет 1-10) любым возможным способом, приложив копии ИНН и свидетельства о регистрации ТС, сообщает УГИБДД МВД по РТ.