Имею полувековой водительский стаж, причем безаварийный. Поэтому знаю, что предлагаю. А предлагаю отменить ОСАГО и КАСКО навсегда.



Сейчас водители, в особенности молодые, ездят бездумно, полагаясь в случае аварии на страховые выплаты. Мы в свое время дорожили правами, потому как наказания были строгими. Мой отец, когда я получил свое водительское удостоверение, дал мне такой наказ, который я пронес через всю свою водительскую жизнь: «За рулем не пей, правами дорожи, выполняй, уважай и соблюдай». Сейчас же ОСАГО расхолаживает автомобилистов, они не понимают градуса ответственности за свое поведение на дорогах.

Поэтому уверен, надо отменить эти принудительные сборы. А штрафы за нарушение ПДД, наоборот, увеличить. Необходимо более строгое наказание для нерадивых водителей. И тогда автолюбители будут гораздо аккуратнее ездить. Им нельзя будет полагаться на какие-то страховые выплаты, которые якобы покроют ремонт. Средства на ремонт покалеченной машины надо вытребовать через суд с виновника ДТП. Сейчас получается как: в Казани нарушают, допустим, тысяча водителей, а ОСАГО оплачивают все. И так каждый год. Почему добропорядочные автолюбители должны оплачивать грехи нарушителей ПДД? Без ОСАГО водители будут вести себя на дорогах гораздо аккуратнее - это факт!

Необходимо вернуть советские стандарты правил дорожной безопасности. В наше время с водителей спрашивали очень строго, даже превышение на 1 км не прощалось. И не было такого безобразия, как нападение на дорожных инспекторов.

Если подобное случалось, то преступника без лишних слов отправляли в тюрьму отбывать срок.

Я уже говорил, что основные нарушители на дорогах - это молодежь до 30 лет. Что они творят на дорогах города ночью - мама, не горюй! Страшно законопослушному водителю выезжать в это время. Скорости запредельные, никакого соблюдения ПДД. Кого винить в таком поведении? В первую очередь родителей этих молодчиков. Едва чадам исполняется 18 лет, мамы и папы торопятся выполнить их каприз - покупают либо машину, либо мопед. И что интересно, заранее программируют на ДТП. Берут подержанное авто, мол, пусть бьет, не жалко. Вот парень и бьет, вместо того чтобы беречь свой автомобиль, заниматься им, ухаживать. А зачем? Все равно родители после другую купят. Такая вот смертельная игрушка для великовозрастного дитяти.

Другая крайность - мопед. Как говаривал экс-начальник ГИБДД РТ Рифкат Минниханов: «Хотите убить ребенка - купите ему мопед». Родители, приобретая ребенку любое транспортное средство, не задумываются над тем, как будет вести себя на дороге их сын или дочь, они только торопятся выполнить прихоть. Совсем свежий трагический случай в поселке Северном - молодой человек гонял по поселку с пассажиркой за спиной. В какой-то момент потерял управление, врезался в проезжавшую машину и при этом умудрился сбить пешехода на обочине дороги. Все трое оказались в больнице в состоянии комы. Мотоциклист через неделю умер, не приходя в сознание. Было парню всего 19 лет!

Есть еще замечание по поводу разрешенной скорости. Сейчас по городу разрешается 60 км в час плюс еще 20 не возбраняется. Нашему народу нельзя давать подобные поблажки. У нас такой менталитет: где 20, там и 30 будет. Как в известной шутке: женщина не может быть немножко беременна - либо она ждет ребенка, либо нет. Россиянам необходимо четко прописать регламенты, без размытых границ.