Узнав о том, что казанские достопримечательности претендуют на право стать символами банкнот в 200 и 2000 рублей, деятели татарской культуры из разных уголков России выразили свою поддержку в социальных сетях.



Народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагимов принял участие в акции «Голосуй за Казань на сайте твоя-россия.рф». Находясь в Москве, певец сфотографировался с макетом банкноты и отдал свой голос за символы Казани.

Известная певица татарской эстрады Сюмбель Билалова также сделала фото с казанской банкнотой и призвала своих подписчиков в социальных сетях присоединиться к голосованию за символы банкнот в 200 и 2000 рублей.

Популярный молодой исполнитель Ришат Тухватуллин выложил скриншот с сайта твоя-россия.рф в социальную сеть Instagram, подписав публикацию: «Казань, вперед!»

Не оставил без внимания родной город и корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев: он также сфотографировался с макетом банкноты и отдал свой голос за Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Также на этой неделе в масштабной акции в поддержку Казани на новых банкнотах приняли участие футболисты команды «Рубин». Сфотографировались с макетом 200-рублевой банкноты во время своей тренировки в центре волейбола «Санкт-Петербург» главный тренер волейбольной команды «Зенит» Владимир Алекно и волейболисты Артем Вольвич, Алексей Вербов, Максим Михайлов и Александр Бутько.

Поддержать Казань в конкурсе Центробанка может каждый, голосование на твоя-россия.рф продлится до 7 октября. Итоги голосования будут подведены 7 октября в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1».