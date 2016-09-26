Вооружившись ведром, корреспондент «Казанских ведомостей» отправилась в нурлатские леса, чтобы испытать на себе все прелести тихой охоты.



Деревенские пейзажи

Предложение провести выходные дни в деревне поступило от подруги. А что, неплохая идея - иногда полезно побыть пару деньков в уединении на лоне природы, покинув шумную столицу.

Признаться, в сельской местности я была один раз, и то в детстве, поэтому для меня было в новинку провести уикенд без гаджетов. Любопытство взяло верх!

Преодолев расстояние в 207 км, мы приехали в деревню Урняк Нурлатского района, где у подруги живут бабушка с дедушкой.

С первых минут меня поразила красота осенней сельской природы - лес раскрашен оттенками красного, зеленого, желтого, кругом поля, луга, на которых пасутся стада овец и коров. Здесь даже небо кажется ближе и голубее. А воздух-то какой... Тишину и покой нарушает лишь лай собак, доносящийся с фермы. Ну разве в городе можно увидеть такую красоту?!

- Это еще что... вот в лес за грибами пойдем, там вообще от красоты обомлеешь,- прервала мое разглядывание окрестностей подруга Роза.

В доме нас встретили бабушка и дедушка по всем канонам татарского гостеприимства - стол ломится от обилия яств: манты, эчпочмаки, курник, сладкие пироги. Глаза разбегаются, хочется попробовать все и сразу.

После обеда Роза позвала прогуляться по окрестностям деревни, а заодно и в лес заглянуть.

«Стой! Кто ползет?»

- Сейчас самый пик грибов, в лесах полным-полно и подберезовиков, и маслят, и груздей, одно удовольствие на засолочку насобирать. Наша соседка каждое утро в лес ходит по грибы, а потом продает на дороге, люди охотно покупают, - говорит

Резеда апа, бабушка Розы.

Узнав, где местные жители собирают грибы, мы с Розой, вооружившись ведром, направились прямиком в лесную чащу.

Поднимаемся в гору, деревня с высоты как на ладони - маленькие расписные домики, ухоженные огороды, извилистая речушка. Такую красоту непременно нужно запечатлеть на фото.

Выбираю место для удачного снимка. В поле зрения попал черный шнур в траве недалеко от меня. Интересно, откуда он здесь взялся? Неожиданно шнур зашевелился и юрко уполз в траву. Змея! От страха не могу произнести ни слова, ведь этих рептилий я видела только на картинках. На ум стали приходить рекомендации из правил поведения при встрече со змеями: «Замри, не шуми, дай ей уйти». М-да, деревенская природа - это не только красивые пейзажи...

- Ну что, я готова тебя сфоткать, вставай в позу! - звонким голосом говорит Роза. - Ты чего как вкопанная замерла?

Рассказывать об увиденном не стала, чтобы не пугать подругу. Так и не сделав снимка, беру Розу за руку, и мы продолжаем углубляться в лес.

Тихая охота любит терпение

Первый гриб нашла Роза.

- Это подберезовик, смотри, какой крепенький, красивый! Странно, почему его не сорвали до нас?.. - удивляется Роза.

Срезаем ножку, гриб оказался не червивый. Вспоминаю из детства папины слова: «Нашла подберезовик - рядом ищи еще один».

Не верю своим глазам! В полуметре в листве притаились два красавца с коричневыми шляпками. Если охота так хорошо пойдет, то ведро можно и на продажу выставить!

Однако дальше удача от нас с Розой отвернулась - два часа прогулки по лесу и только половина ведра грибов.

- Алин, пойдем домой, все равно ничего больше не найдем, грибники хорошо до нас лес прочесали, - говорит уставшая Роза.

- Тихая охота любит терпение, - упрямо пробубнила я.

И, в очередной раз поворошив палкой листву, нашла целое семейство красивых груздей. Вот так удача!

- Роза, с пустыми руками домой не придем! - кричу. - Неси скорее нож!

Недолго я радовалась - надрезав ножку, вижу, что гриб червивый, проверяю остальные... Картина неутешительная.

Побродив по лесу еще час, нашли только 7 грибов. С полупустым ведром выходить на дорогу для торговли стыдно. Тихая охота действительно любит терпение и железную выдержку. Снимаю шляпу перед заядлыми грибниками.

Настоящий деревенский ужин!

Домой с Розой пришли уставшие, но зато одухотворенные и заряженные положительными эмоциями. Собранные грибы пожарили с картошкой и луком.

Резеда апа поделилась своим способом приготовления:

- Чтобы аромат грибов был лучше раскрыт, в конце готовки добавим сметану - так блюдо получится вкуснее.

Два дня в сельской местности в окружении живописной природы пролетели незаметно. До сих пор перед глазами луговые просторы, голубое небо и разноцветный ковер осеннего леса.